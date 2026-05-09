公務員歌舞迎高虹安 挨轟馬屁文化

新竹市馬屁文化再現！稅務局公務員被迫穿紫衣跳舞迎高虹安，除公務員敢怒不敢言，連民眾看了都覺得誇張。（擷取自網路貼文）

市長發康乃馨 基層怨動員「紫衣」隊表演 竹市稅務局︰不影響洽公

新竹市馬屁文化再現！有民眾及公務員投訴指稱，前天市長高虹安與市府一級主管到稅務局發母親節康乃馨，結果不但民眾要報稅被擠到一旁繞道，就連稅務局人員也被迫穿高虹安喜歡的紫色上衣唱歌跳舞給高虹安看，痛批這種馬屁文化只有在藍白執政的縣市才會看到。更批高虹安把自己當「女皇」，要公務員在公務時間排隊表演，簡直敗壞官箴。

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民眾︰繳稅季 有體恤公務員嗎

民眾在社群發文提到，「來新竹市稅務局嚇一跳，居然滿滿的工作人員播放小虎隊的歌在跳舞，還喊口號說什麼我愛你，原以為是歡迎繳稅的民眾，仔細一看，原來是高虹安來了，天啊，這是什麼馬屁文化…？以前沒看過這樣子，現在是繳稅季，大家都忙得要死，還要跳舞給高虹安看，高虹安身為市長，有體恤公務人員嗎？公務員是來服務市民的，不是來表演給市長看的。」

誇張 跳完舞還要喊「我愛你」

另有基層公務員也爆料陳情，現在正值綜所稅申報期間，是稅務局一年中最繁忙、壓力最大的時候。但公務員竟被迫在「法定辦公時間」內，離開崗位去練舞，只為配合高虹安的母親節發花活動，連科長級等主管都是受害者。基層也抱怨辛勤工作，是為處理市民的問題，不是配合政治人物的表演。大家私下敢怒不敢言，平常已用公務時間排練了，沒想到還要先跳舞表演高虹安看，還要喊「我愛你」，真的噁心至極，更批長官愛抱大腿，連上衣都選高虹安愛的紫色，然後要基層配合，實在誇張。

稅務局︰練舞為全國聯繫會議演出

竹市稅務局表示，因局內的科主管及稅務局人員正準備全國聯繫會議時要登場表演，才會事前進行舞蹈排練，先前已利用公務空檔排練幾個月，因前天適逢母親節前夕，高虹安與一級主管到稅務局送康乃馨，是市府每年都有的暖心傳統。稅務局才會藉此機會提前表演，除表達對母親節的祝福，也向洽公市民傳遞溫暖與關懷，整個跳舞過程並未影響民眾洽公權益，稅務局業務也正常運作。

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