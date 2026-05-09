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    首頁 > 生活

    桃市補助99校 健康中心添設備

    2026/05/09 05:30 記者周敏鴻／桃園報導

    桃園市政府教育局今年度核定經費四五〇萬元，補助平鎮區新榮國小等九十九所學校，添購或更新健康中心設備，優先補助項目包括急救設備、健康檢查設備、學生健康資訊管理系統設備等，期能提升校園意外傷害事故發生時的緊急救護品質，並提高學生健康檢查測量數據的準確性。

    市府教育局官員表示，國中小學的校園常見運動或活動傷害，包括擦傷、挫撞傷、裂割傷、扭傷等，學校健康中心設備完善並擁有第一時間處理的能量，顯得格外重要，九十九校添購或更新健康中心設備中，充實更新急救相關器材，如急救箱、攜帶式人工甦醒器、軀幹固定器等是優先重點。

    另包括添購或更新健康檢查設備，以視力檢查儀等數位化器材為例，將可提升檢測效率、準確性，協助學校掌握學生身心發展狀況或及早發現異常情形，並通知家長帶孩子配合就醫與後續追蹤，讓學生健康管理更完善；至於添購或更新學生健康資訊管理系統設備部分，則是建置學生健康資料管理系統，以利提供政府擬訂衛生保健政策方針的參考。

    教育局長劉仲成強調，後續仍將逐年分批補助學校增置、更新健康中心設備器材，確保相關設備充實，作為學校有效掌握學生成長與健康情形的最佳後盾。

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