垃圾車防撞裝置 龜山6月起測試

桃園市發生資源回收車追撞垃圾車，造成倒垃圾民眾死傷意外，環保局研發安全系統，只要後方資源回收車靠近垃圾車12公尺內就會啟動煞車裝置。（記者謝武雄攝）

相距12公尺發出警告 1.5公尺自動煞停 規劃桃市500車年底前裝設

桃園市龜山區今年元月發生環保局資源回收車司機突然昏厥暴衝，與前面行進的垃圾車前後夾擊，造成倒垃圾民眾一死五傷慘劇，為此，環保局開發一套安全系統，當兩車距離小於十二公尺時系統發出警告，並於相距一．五公尺完成自動煞停，該系統已在封閉場預測試成功，預計六月先在龜山區隊裝機測試，若成效良好，今年底前會完成全市五百組車輛裝設。

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1月資收車追撞垃圾車 1死5傷

環保局長顏己喨表示，目前垃圾車、資源回收車的自動煞停裝置，必須在時速廿公里以上才能啟動，由於垃圾車與資收車沿街收運，時速低於廿公里，導致事故發生時，系統並未啟動，因此環保局委請專業廠商研發強化安全裝置，補足車輛低速前進的主動防護。

顏己喨說，目前僅研發車對車的安全裝置，未來考量研發偵測人體的安全裝置，例如使用體溫、紅外線感測前方有人就立刻啟動煞車，更能確保民眾安全無虞。

未來研發偵測人體的安全裝置

環保局記錄該起意外事故發生在今年一月廿三日傍晚，當時垃圾車在前、資收車在後，行經龜山區中興路某社區收取垃圾、資收物時，資收車吳姓駕駛突然身體不舒服、昏厥，車子緩慢往前滑行約廿公尺撞上垃圾車，夾傷六名正在倒垃圾的民眾，其中一人傷重不治，全案連同司機在內共一死六傷。

事發後，議員李宗豪、陳雅倫、孫韻璇都關心此事，要求檢討人力、落實駕駛身心健檢；議員黃瓊慧也要求檢討垃圾收運流程的「跟車」與「人流」動線規劃，擴大處理民眾倒垃圾、環保局收運垃圾相關流程。

議員于北辰於議會定期會市政總質詢時，要求加裝更安全裝置，避免類似悲劇再度發生，建議導入「油門抑制系統」，在駕駛昏迷或發生緊急狀況時緊急煞停，希望透過科技設備協助防範突發狀況，對司機與倒垃圾的民眾安全都有保障。

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