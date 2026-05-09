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    首頁 > 生活

    陸海聯手 建構塑膠微粒監測防線

    2026/05/09 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    廢棄漁網會淪為污染海洋的塑膠廢棄物，並可能分解成塑膠微粒，但可透過收集再利用，成為新的海廢再生產品。（記者吳柏軒攝）

    廢棄漁網會淪為污染海洋的塑膠廢棄物，並可能分解成塑膠微粒，但可透過收集再利用，成為新的海廢再生產品。（記者吳柏軒攝）

    環境部+海委會 跨部會攜手 從源頭減量到海域回收

    塑膠微粒不只對海洋、河川等環境造成污染，許多動物實驗也證實對器官、組織等危害，人體暴露風險亦開始評估。面對此新興危害，環境部、海委會昨日宣布「陸海聯手」，建構塑膠微粒的監測管制防線。

    環境部化學署長蔡孟裕表示，「資源循環推動法」、「廢棄物清理法」刻正修法，將從源頭管理推塑膠再利用；去年卅七座淨水場有廿九座完全未檢出塑膠微粒，代表淨水程序有效；未來將規劃輪胎磨耗管制、評估產品禁用塑膠範圍。

    海委會海保署長陸曉筠則說，每年持續調查全台主要河川口的海水及生物體微塑膠，建立科學分析，也協助國際建構全球微型塑膠分佈地圖，亦召募潛水員、環保艦隊等擴大清除海廢及海漂垃圾，並串接海廢再生聯盟推出相關塑膠再利用產品。

    台大教授：以行動愛地球

    台灣大學環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁也說，塑膠微粒在動物實驗已證實進入器官、組織，也恐引發失智、不孕等，人體則待更多研究，但不能再等，人類要以行動來愛地球，同時愛護身體健康。

    政策不斷裂 資源不分散

    海委會主委管碧玲指出，微塑膠已進入整個地球循環系統，非單一部門可解決，需跨部會攜手，從塑膠源頭減量、檢測、攔截到資源循環等，這次跟環境部合作，從陸域到海域，讓政策不斷裂、資源不分散。環境部長彭啓明表示，未來將規定塑膠製品的再生粒料須達二到三成，以科學數據、健康維護、清除行動等，讓海岸更蔚藍。

    海委會主委管碧玲（左4）與環境部長彭啓明（右4）共同宣誓「陸海聯手」，要建構塑膠微粒的監測管制防線。（記者吳柏軒攝）

    海委會主委管碧玲（左4）與環境部長彭啓明（右4）共同宣誓「陸海聯手」，要建構塑膠微粒的監測管制防線。（記者吳柏軒攝）

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