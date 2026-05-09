馬太鞍溪堰塞湖潰流悲劇 花縣府前處長李葳10萬交保

花蓮縣政府前民政處代理處長李葳。（取自李葳臉書）

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，造成十九死五失蹤，花蓮地檢署今年三月間以涉「公務員廢弛職務釀成災害」，起訴光復鄉長林清水等三人；檢調前天再度發動搜索，包括花蓮縣府民政處、前代理處長李葳住所，檢方認李葳涉犯刑法過失致死等罪嫌重大，昨裁定十萬交保並限制出境。

花蓮地檢署三月九日先針對光復鄉鄉長林清水、秘書張源寶及民政課王姓課長等三人，以涉嫌公務員廢弛職務釀成災害提起公訴後，案情向上延燒，縣府民政處前代理處長李葳住處及縣府民政處也遭搜索。

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李葳是國防管理學院法律系畢業，曾擔任軍法官，二〇〇七年退役後轉任公務員回花蓮服務，歷任縣府科員、退輔會花蓮榮民服務處輔導員、退輔會秘書、吉安戶政所主任、縣府民政處副處長、消保官及代理處長等。

花蓮地檢署指出，經訊問後，認為李葳涉犯刑法過失致死等罪嫌重大，惟尚無羈押必要，具保十萬元，並輔以科技設備監控、限制住居及出境、出海。

花蓮縣政府表示，去年馬太鞍溪堰塞湖災害，應全面釐清各級政府權責，才能避免類似悲劇重演，尊重司法機關依法處理，期盼盡速完成調查還原事實真相。

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