技職生雪崩式下滑 普高化、棄文從理加劇

高中技職生雪崩式下滑，全教總法務中心執行長林金財指出，「普高化」與「棄文從理」的情況加劇。（資料照）

10年間減少逾21萬人 社會價值長期失衡 向高薪產業靠攏

我國高中職學生結構持續改變，技職體系學生占比明顯下滑，十年間減少超過二十一萬人！

請繼續往下閱讀...

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財昨指出，即使將五專前三年及綜合高中專門學程納入計算，高級中等教育階段技職學生占比，仍從九十八學年的六十三．八五％下降至一一四學年四十九．一七％；學生人數也從一〇五學年四十九萬二二〇一人，減少至一一四學年二十八萬一〇〇四人，反映高中階段已出現明顯「普高化」與「棄文從理」趨勢。

學測全餐型考生人數逐年增加

林金財表示，近年高中階段的「適性選擇」已不只是普通高中與技術型高中職消長問題，普通高中內部也出現嚴重文理失衡。近三年分科測驗中，數學甲選考比例已突破六成，物理、化學也均超過五成，反觀社會組科目持續萎縮，純文組學生幾乎成為少數。

林金財指出，台大、成大、清大、陽明交大等頂尖大學商管科系近年提高數甲門檻，更迫使不少學生「被迫理工化」。此外，學測「全餐型考生」人數也逐年增加，從一一一學年度三萬八六五七人、三十三．二％，增加至一一五學年度五萬六〇二一人、四十六．〇九％。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，高中技職生大幅下滑，不只是少子化，而是升學制度與社會價值長期失衡所致，學生在考招制度、家長焦慮與高薪產業影響下，不敢依照興趣選擇科系與學校，若技職仍被視為升學失敗後的選項，學生自然會往普通高中與理工科集中。

提升選謮技職意願 教部降低就學負擔

教育部回應，為提升學生適性選讀技職教育意願，教育部持續推動實用技能學程、建教合作班及產業特殊需求類科，除學費全免外，也補助雜費，盼降低學生就學負擔。近年透過前瞻計畫投入超過三十八億元改善技高實習設備，每年也持續編列超過二億元充實教學設備，同時推動「產學攜手合作計畫二．〇」，參與學生每月可獲五千元獎勵金，提升學生升學與就業競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法