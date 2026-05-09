官我什麼事》帶狀疱疹疫苗改公費 疾管署評估中

羅一鈞表示，成人肺炎鏈球菌疫苗今年已納入公，明年起幼兒可免費接種輪狀病毒疫苗。（記者張家睿攝）

羅一鈞：持續推動全齡疫苗防護網

衛福部疾管署持續推動全齡疫苗防護網，今年已正式提供成人公費肺炎鏈球菌疫苗，明年也將把幼兒輪狀病毒疫苗納入公費接種，讓預防醫學再向前一步。疾管署長羅一鈞接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，帶狀疱疹（皮蛇）與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，目前也都在進行成本效益評估。

羅一鈞指出，近年新型疫苗不斷問世，但資源有限下，政府仍會優先考量重症風險高、對醫療負擔影響大的疾病，作為納入公費疫苗的重要依據，流感與新冠疫苗依舊是防疫的重中之重。

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成人疫苗方面，今年除導入新的肺炎鏈球菌疫苗，也將引進加強型流感疫苗，預計先提供約廿萬劑，優先供安養機構及長照機構長者施打。羅一鈞表示，這類疫苗劑量較高、保護力更強，但經費相對較高，未來希望進一步擴大至持有重大傷病卡的長者。

新冠最新一代疫苗 副作用較低

最新一代新冠疫苗今年十月將導入台灣，目前新冠疫苗接種率僅約二成，低於肺炎鏈球菌疫苗的三成四及流感疫苗的五成二。羅一鈞說，新疫苗抗原劑量僅為過去的五分之一，副作用如發燒、注射部位紅腫等可減少約一半，但保護力與現有疫苗相當，希望透過副作用較低的新疫苗，帶動施打率提升。

幼兒輪狀病毒疫苗 明年納公費

兒童疫苗方面，羅一鈞指出，幼兒輪狀病毒疫苗已排隊十年，終於將於明年納入公費，新生兒未來可依不同廠牌接種二至三劑。針對孕婦與新生兒的RSV單株抗體或疫苗，以及帶狀疱疹疫苗，也都持續進行評估。

至於腸病毒疫苗，羅一鈞坦言，雖對腸病毒七十一型具有良好保護力，但近年主要流行株並非七十一型，是否納入公費仍須審慎評估，目前建議民眾可自費接種。

公費、自費接種疫苗 可獲健康幣積分

衛福部也規劃於下半年推動「健康幣」制度，鼓勵民眾主動健康管理。羅一鈞透露，初步規劃，未來接種流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗，不論公費或自費，都可獲得健康幣積分，希望透過實質回饋，提高成年人接種意願。

衛福部四月底已召開專家諮詢會議，討論健康幣制度設計與推動方向，預計以十八歲以上成人為優先對象，積分項目除了疫苗接種外，也將納入癌症篩檢等健康行為。

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