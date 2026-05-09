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    首頁 > 生活

    海鯤艦回台船大塢調校 準備耐航測試

    2026/05/09 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    海鯤艦移泊台船大塢，將展開進一步優化及調校。（記者洪臣宏攝）

    海鯤艦移泊台船大塢，將展開進一步優化及調校。（記者洪臣宏攝）

    首艘國造潛艦海鯤號五、六日完成操雷射擊驗證，台船公布發射操雷影像，震撼人心；海鯤艦昨天移泊大塢，軍事專家紀東昀表示，從公布影像中可以看出整個接戰過程非常流暢，海鯤艦回大塢是為了進一步優化及調校，準備下一步的耐航及系統整合測試，推進交艦時程。

    海鯤號昨天在多艘工作船導引下，慢慢從台船乾塢移泊至大塢，艦體上可見有許多忙碌的台船及海軍作業人員，過程中還與靠泊台船碼頭的玉山艦擦身而過。

    專家估六、七月交海軍戰術測評

    紀東昀表示，海鯤號經過連續兩天的操雷射擊驗證之後，包括聲納、魚雷發射管、艦體等設備都是在水線以下，必須進入大塢才能進行進一步優化及調校，未來海鯤艦將進行耐航測試及各系統的整合測試，已進入海測最後階段，相信六、七月可以交給海軍進行戰術測評。

    針對操雷射擊驗證，紀東昀表示，從影像可以看到海鯤艦順利從兩個發射管將魚雷射出，接戰過程中包括聲納、作戰系統、魚雷發射管連線都非常流暢。

    他說，如今走到了潛航的操雷射擊，象徵海鯤艦海測以安全為前提，各項要求逐次推進，目前台船及海軍對未來在期程內完成測試是非常有信心的。國防特別條例連日成為朝野攻防，台船董事長陳政宏強調，我國目前面臨越來越強大與手段多樣的敵情威脅，無論用何種方式，都應該朝向擴大國防、國安支出的方式編列預算。

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