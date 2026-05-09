高捷小港林園線全線發包 拚2034年通車

高捷小港林園線RL3站，正進行連續壁鋼筋籠施工作業。（捷運局提供）

進度逾14％ 設置7站與紅線同系統 串連高、台鐵站和機場 一車到底

攸關南高雄科技產業佈局與小港林園發展的捷運小港林園線，目前進度逾十四％；捷運局昨宣布，土建標第二階段工程已於七日發包，宣告小港林園線工程最後一塊拼圖完成，目標二〇三四年完工通車，也牽動捷運延伸至屏東東港的進程。

請繼續往下閱讀...

全線近11.6公里 經費擴增至837億左右

捷運小港林園線總長約十一．五九公里，路線起於捷運紅線R3車站所預留的隧道，採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段，止於林園高值化產業園區前，共設置七座車站。原經費經核定為五三三億，因通膨與物價上漲，擴增至八三七億左右，高市府預計需再增加六十至八十億自籌款。

土建標第二階段RL3至RL7站 7日發包

捷運小港林園線自行政院二〇二二年九月核定綜合規劃後，市府同步啟動設計作業，辦理各項機電、設計及土建施工發包決標作業。其中，機電標及軌道標於二〇二三年完成發包，為讓捷運小港林園線如期完成，土建標採二階段發包，第一階段於二〇二三年發包，第二階段範圍由RL3新材料循環園區站的南邊潛盾隧道，至RL7林園高值化園區站，於七日順利發包。

捷運局長吳嘉昌指出，捷運小港林園線目前進度達十四．三％，路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區，採捷運紅線同系統「一車到底」模式，串連南北產業園區與高雄機場、高鐵站與台鐵站等交通樞紐，預估每年可服務上百萬旅次；二〇三四年完工通車後，可透過鼓勵汽機車移轉使用大眾運輸，降低客貨混流的行車風險。

RL7站採高架接屏東延伸線 全長16.5公里

屏東縣政府規劃屏東延伸線，起點為高架銜接小港林園線RL7站，全長十六．六五公里，在高雄轄區路段為二．四二公里，餘十四．二三公里屏東路段。

高捷小港林園線

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法