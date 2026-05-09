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    首頁 > 生活

    見證千年遺址 鵝鑾鼻考古展示館動土

    2026/05/09 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    國境之南鵝鑾鼻考古展示館動土。（記者蔡宗憲攝）

    國境之南鵝鑾鼻考古展示館動土。（記者蔡宗憲攝）

    揮別長達七年的工程停滯陰霾，國境之南指標性景點「鵝鑾鼻公園」迎來翻轉契機！墾丁國家公園管理處昨日舉行「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」動土典禮；這項結合史前遺址保護與觀光服務升級的工程，總經費達三億六千七百萬元，預計二〇二八年完工。

    鵝鑾鼻公園曾是南台灣明星景點，因賣店建築老舊，原計畫於二〇一七年改建，未料施工期間意外挖掘出大量史前貝器、石棺等珍貴文物被迫停工多年；遊客人數隨之驟降，當地商店街生意大受影響。

    內政部次長董建宏昨天指出，為解決開發與文資保存的衝突，工程設計採取「低衝擊開發」原則，改用輕量化材質與謙遜的建築色彩，盡可能減少對自然地貌的擾動，讓建築隱身於海天一色的珊瑚礁景觀中。

    立委徐富癸表示，為重振鵝鑾鼻榮景，他多次在立法院質詢，要求內政部改善當地購物環境，請墾管處務必縮短工期，讓店家能早日回到崗位，迎接國際觀光客。

    根據墾管處規劃，新建的考古展示館將以「重返貝的棲地」、「再現考古坑」及「史前貝器工業」為三大主軸，展示考古發掘坑位，可讓遊客親眼見證千年遺址；當地商家表示，多年來的苦撐終於看到曙光。

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