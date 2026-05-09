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    首頁 > 生活

    耗資7億 台東立體停車場開工半年即停工

    2026/05/09 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東市停五立體停車場工程原訂今年5月完工，但因停工，工程進度僅5％。（記者黃明堂攝）

    台東市停五立體停車場工程原訂今年5月完工，但因停工，工程進度僅5％。（記者黃明堂攝）

    地下室構造出現爭議 已交調解 完工遙遙無期

    台東縣政府花費七億在台東市新生路與南京路口興建「停五」立體停車場，自去年二月開工，僅半年便因履約爭議全面停擺，目前工程進度滯留在五％。縣府昨天在議會答詢時坦言，何時復工及完工都難料。

    位新生與南京路口 工程進度5％

    停五立體停車場規劃地下一層、地上四層，其中地下一樓將作為社福及商場空間，其餘樓層則規劃為停車場，共可提供三〇三汽車停車格。整體工程總經費約七億元，其中中央補助三億元，其餘由縣府自籌。

    對於開工即停工的窘境，建設處長蔡勝雄解釋，主因在於統包廠商設計的地下室構造與縣府提出的需求書不符，且廠商態度堅決、拒絕修正，雙方爭議已交由行政院公共工程委員會進行履約爭議調解。由於雙方仍需提交書面報告供工程會審閱，目前完全無法預測確切的完工時間，僅能靜待調解建議。

    縣議員簡維國質疑此重大工程在縣長饒慶鈴任內不會完工，並質疑該停車場的「天價」！以台東縣立圖書館總館為例，造價約四．五億元，且全棟皆為供人使用空間，反觀主要功能為停車的「停五」立體停車場，經費卻飆升至七億元。

    挨批「天價」 縣府：物價上漲

    蔡勝雄澄清，「天價」為外界誤解，若與十年前的建築單價每坪八萬相比確實有落差，但以現今公共建築物每坪約廿萬元的行情來看，該案單價與其他縣市相比甚至偏低，主因是近年物價與工料價格大幅上漲所致。他強調，目前工程卡關的核心單純是地下室結構爭議，並非因多功能規劃而影響進度。

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