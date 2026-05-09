新北反針孔稽查 醫美、三溫暖、健身房列入

連鎖醫美診所「愛爾麗」傳偷拍案，新北市消保官與衛生局陸續到板橋、新莊、林口、永和店聯合稽查。（新北市消保官提供）

啟動擴大專案 包括體育場館等涉及個人隱私安全場所都要查

連鎖醫美品牌愛爾麗、光澤診所接連傳出疑似裝設煙霧偵測器外型的針孔，消費者不知情狀況下被偷攝，檢警已搜索二個品牌多間分店。新北市長侯友宜指出，公共安全聯合稽查小組啟動擴大反針孔稽查專案，包括醫美診所、三溫暖、健身中心、體育場館等涉及個人隱私安全的場所都要查，同時相關場所的建築物公共安全、消防安全也納入檢查重點。

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建築物公安、消安也納入檢查重點

侯友宜表示，為保障大眾消費安全及隱私，公安小組全面盤點具備隱密空間場所，並加強公安聯合稽查。

新北市府接連稽查愛爾麗轄下四家診所，嚴格要求落實隱私規範與消保求償程序，昨天擴大稽查範圍，包括三溫暖及健身中心和體育場館。

全市醫美診所稽查 預計二週內完成

衛生局長陳潤秋昨日指出，衛生局已經啟動全市醫美診所稽查行動，預計二週內查完，最主要是了解診所監視系統如何運作，以及診間內如有對患者進行錄影的設備，是否確實取得患者的知情同意；新北市醫美診所登記在案者有十幾家，但也有其他診所有做醫美項目，衛生局會廣義納入相關診所，後續都會去稽查。

至於行政罰則部分，陳潤秋說，可能要等司法偵查完畢，衛生局會密切與檢警合作、掌握偵查進度，如有行政罰則可以先介入的就會先處理。

消保官受理76件申訴 進入偵查階段

新北市法制局消費者保護官已受理七十六件消費申訴，全案目前已進入偵查階段，將協助民眾進入調解程序；委請專業律師提供法律諮詢，協助民眾了解刑事程序、附帶民事及團體訴訟差異；並結合衛生、警政與法制單位跨局處合作，整合相關資訊。

昨有民眾陸續前往新北市板橋及永和分店要求預付餘額退費，但是民眾不滿退款單載明不得請求其他賠償且要保密的條款，有民眾甚至自行刪除「放棄訴訟權利」及「不得求償」字眼。

消保官表示，消費者到診所進行醫美，有醫療疏失或取消預付課程是一回事，被偷拍、侵犯隱私是另一回事，兩者不能混為一談，不能因為消費者要求退回預付課程費用，就放棄對侵犯隱私權的責任與求償主張。經協調業者同意修改退款單內容。

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