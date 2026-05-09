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    首頁 > 生活

    基捷二階 市府副秘書長︰藍線較佳

    2026/05/09 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    基隆捷運第二階段（八堵至市區）的路線近日在地方熱議。基隆市政府副秘書長陳耀川表示，基捷第二階段以「麥金路方案」（藍線）與「台鐵路廊方案」（橘線）兩路線進行研究，經過多準則綜合評估結果，「麥金路方案」相對較佳。基隆市府副發言人吳禹辰昨天表示，各路線方案均經專業評估，將持續依法推動各項作業。

    童子瑋團隊︰一階才完成設計 轉移焦點

    童子瑋基隆辦公室政策部主任吳挺鋒表示，基隆捷運第一階段才完成設計，尚未實質動工，執行力堪憂，現在沒有技術、財務等評估，就斷言第二階段藍線就是最佳方案，分明是轉移焦點。

    陳耀川表示，基隆捷運第二階段藍線及橘線路線進行綜合評估；藍線在服務範圍、土地開發潛力及長期公共運輸效益等面向表現較佳，相關路網評估成果已提報交通部審查，可行性研究期中審查已完成，並據以作為送審及後續規劃基礎，並非「兩案併陳」。

    至於橘線案，陳耀川說，台鐵現況路廊空間不足，且沿線尚受國道高架橋及成功陸橋橋墩跨距不足，必須拆除改建，工程難度高。不論採用那一案都要環評。

    吳禹辰說，市府尊重各界意見並鼓勵理性討論，但重大交通建設仍應回歸專業評估。網友「娜娜」表示，基捷第一階段（南港到八堵）都還沒有好，遑論第二階段，根本是「還沒走就想要飛」。

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