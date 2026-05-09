0403地震「黃單」蓮花大樓 耐震補強動工

花蓮市「蓮花大樓」側面的外牆磁磚就剝落明顯，樓梯間牆壁出現X裂縫。（記者花孟璟攝）

〇四〇三地震屆滿兩年，花蓮市德安一街集合住宅「蓮花大樓」共一二六戶，震後被評估為黃單建物，經過長達兩年評估設計、與住戶溝通及發包，昨天舉行耐震補強動工典禮，住戶肯定中央努力解決災民問題，也希望可提高都市更新整建維護補助比率。

住戶均攤後負擔14.5萬 明年7月完工

震後被評估為黃單的花蓮市蓮花大樓，弱層補強工程昨舉行開工儀式，包括縣長參選人縣議員魏嘉賢、議員吳東昇等出席見證，還有附近幼兒園小朋友來獻上祝福，補強工程工期一年三月，預計明年七月完工。

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蓮花大樓主委張惠蘭說，耐震補強總經費七千八百萬元，國震中心補助六千萬元，與廠商議價七千六百萬元，住戶均攤後負擔十四萬五千元，二年來堪稱是長跑兼障礙賽，所有受災戶精神緊繃都十分辛苦，她覺得中央有在努力且進步很大。

主委︰盼跟都更「整建維護」一起施工

張惠蘭說，希望耐震補強可以和都市更新「整建維護」的六千五百萬元一起施工，目前因政府只補助一半，均攤後住戶還需負擔四十多萬元，希望加快補助避免二次施工及粉塵危害。

國震中心︰耐震補強8社區4施工

國震中心代表指出，由於設計階段需要與住戶溝通，設計完成再送國震中心由專業技師、學者及建築師審查，耗時較長；而〇四〇三後全國有八十多棟建物要進行耐震補強，包括花蓮八個集合式大型住宅，最早動工是美崙的現代生活、華爾街及上月底動工的山海關大樓、昨天的蓮花大樓；目前發包階段有上毅大鎮、和勝、馥邑天下，審查中有上毅皇宮。

花蓮市「蓮花大樓」外牆磁磚剝落，震後被評估為黃單建物，昨天舉行耐震補強動工典禮。（記者花孟璟攝）

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