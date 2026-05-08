518國際博物館日 竹縣12館舍推32場活動

關西臺紅茶業文化館將歡迎參加國際博物館日系列活動的來客。（記者黃美珠攝）

迎接五一八國際博物館日，新竹縣政府文化局將從下週六（十六日）起到六月十四日，串連八個鄉鎮、十二個博物館跟在地文化館舍，推出卅二場系列活動，內容有走讀、音樂會市集、展覽、闖關、講座以及實際體驗，首場就在下週六於芎林金玉豐精米所登場，現場還將有台日交流音樂演出，特別把客籍音樂家鄧雨賢的作品融入。

新竹縣今年用「博遊竹縣．風味新竹」為名，策辦系列活動響應國際博物館日的到來，同時也是慶祝文化局創局卅週年。

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他們用「博遊散策」、「風感生活」為名推出線上和實體活動，把新竹有名的風當作引線，從風土、風格以及風味三個面向，帶來客慢慢勾勒出新竹縣多元的樣貌。

其中「博遊散策」線上活動，活動期間，民眾透過「新竹縣地方文化館」粉絲專頁定期發布的專文介紹，供來客認識各館、所典藏的文物。

「風感生活」實體活動，串聯竹北等八個鄉鎮市，搭檔新竹縣史館、芎林金玉豐精米所、姜阿新洋樓、臺紅茶業文化館、鄧南光影像紀念館等一起推出卅二場活動。

各館、所還各自推出特色明信片，蒐集到三個不同館舍的，就能兌換限量主題手札一份。

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