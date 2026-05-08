水費增4倍 竹風漁市攤商叫苦

新竹市南寮漁港的竹風漁市有攤商反映租金、水費高昂，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

1度25元 每月3千多 租金也高 不到3坪要3萬 漁會︰年底做檢討

新竹市南寮漁港竹風漁市今年二月啟用，市議員林彥甫接獲攤商陳情指出，除租金高昂，就連水費一度也要廿五元，攤商各個哀嚎，憂心這樣的租金及水費，恐讓攤商吃不消而轉嫁給消費者。攤商反映租金與水電支出高，不到三坪空間月租金三萬，水費過去每月六百多元，現在卻要三千多元，漲幅讓攤商難以負擔。

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水費過去600元 漲幅讓攤商難負擔

市府產發處表示，有關竹風漁市的收費，市府是交由新竹區漁會依實際營運及維護管理需求辦理，相關費率都經漁會理事會審議，市府尊重漁會營運機制，另市府已辦理相關設施改善作業，地景部分也要求廠商依現場狀況調整改善；台電公司也會在近期辦理電力容量提升相關工程，市府將持續與漁會溝通，提供消費者良好的漁市消費體驗。

市議員楊玲宜日前也接獲陳情指竹風漁市曾發生跳電事件，讓生鮮漁貨攤商得緊急啟動備用發電機，影響生意。當時攤商就反映供電不穩定及水電費用過高。林彥甫也提到，日前竹風漁市才發生代客料理價格過高，引發消費糾紛，如今部分攤商又因租金及水電費高，擔憂未來恐將成本轉嫁到消費者身上，如此將造成民眾認為賣價高而不來漁市消費惡性循環。雖所有費率都經漁會理事會核定，他已請新竹區漁會今年度再檢討。

議員憂恐將成本轉嫁到消費者

漁會也說明，電費是包含場域內燈具、電力設施保養；水費也納入馬達用電維護、免費海水使用部分；租金則含建築費用攤提、維護管理、垃圾處理等。對於各方反映問題，將彙整於年底做年度檢討。

今年度結算有盈餘 應調降費用

林彥甫認為，相關設備維管應以「管理費」名目區隔，才不會造成誤解；若今年度收支結算有盈餘，應主動調降各項費用，減輕攤商負擔。另竹風漁市地景地磚有滑動、凹凸不平以及大片積水情況，他也要求產發處儘速改進。至於電力改善，台電預計五月中進場施工，五月底完工，確保攤商用電正常。

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