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    首頁 > 生活

    賞繡球、金針花 桃園推18條農遊路線

    2026/05/08 05:30 記者李容萍／桃園報導
    台七桃花源休閒農業區內的繡球花陸續盛開。（記者李容萍攝）

    台七桃花源休閒農業區內的繡球花陸續盛開。（記者李容萍攝）

    農遊趣明登場 串聯百吉與台七桃花源休閒農業區

    母親節將至，桃園市政府農業局主辦「二〇二六花現台七—繡球金針農遊趣」，明天至廿四日登場，串聯百吉與台七桃花源兩大休閒農業區，十三家農場、十八條農遊路線，以自然療癒一日輕旅行為主軸，規劃百吉二．五公頃超過廿萬株金針花海壯麗綻放，搭配台七桃花源繡球花盛開，還有「柴語錄」超人氣角色廢柴現身打卡，預估母親節前花況達到最高峰，會吸引爆棚的賞花人潮。

    百吉2.5公頃 20萬金針迎賓

    農業局長陳冠義表示，金針花被稱為東方的「母親花」，市府從二〇二一年連年補助百吉休閒農業發展協會，在鄰近石門水庫集水區的環湖路二段旁種植及養護金針花，是全市首座金針花主題園區，百吉還有獨一無二的漂流木藝術創作檜木漁船、香草精油與純露體驗空間，及多樣裝置藝術提供拍照打卡，從視覺到感官一次療癒。

    估母親節前花況達最高峰

    百吉休區執行長黃國明說，今年園區從本月一日至六月十日辦理首屆全國特殊金針展覽會，展示廿二個特殊品種，連在歐洲被稱為蘭花，其實也是特殊金針花的一種，參與農場包括百吉遊客中心、添丁養生黑木耳、GOGOBOX餐車誌in樂灣基地，百元入園費可抵消費卅元，消費滿千元另贈價值八百元的金針飲。

    台七桃花源休區九天淨心農場、樺音山莊休閒農場、枕頭山五號農園、周舍農園、葉家千金、復興食農青松基地、瑞士鄉村農莊、普拉多山丘假期、丸山咖啡、基國派老教堂、中興花卉農場等農場，參與繡球花展、主題裝置、農遊路線、集章活動、手作體驗等。

    假日提供免費接駁車服務

    活動會場周邊道路路幅狹窄，賞花遊客車輛可停放復興區介壽國中、仁愛停車場、上台地停車場，及大溪區慈湖停車場，活動期間的假日有四輛免費接駁車載送遊客往返會場；大溪警分局於活動期間派員執行會場周邊違停車輛取締，假日期間更編排警力於會場周邊重要路口指揮疏導。

    桃園市政府農業局主辦「二〇二六花現台七—繡球金針農遊趣」，百吉二．五公頃將有超過廿萬株金針花海壯麗綻放。（記者李容萍攝）

    桃園市政府農業局主辦「二〇二六花現台七—繡球金針農遊趣」，百吉二．五公頃將有超過廿萬株金針花海壯麗綻放。（記者李容萍攝）

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