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    首頁 > 生活

    促消費循環 7月推「苗栗幣」帶動商機

    2026/05/08 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣被網友封為「苗栗國」，苗栗縣政府迎接明年台灣燈會，結合縣內七大商圈順勢規劃推出「免簽」、「滿額退稅」等優惠措施，此外，更將於今年七月九日推出「苗栗幣」，吸引民眾至縣內特約店家消費，促進在地消費循環，帶動商機。有民眾打趣表示，「苗栗國真的獨立了！」

    「苗栗幣」推行由苗縣府數位研考處執行，處長黃智群指出，數位科技時代，智慧服務愈趨普及，縣府也推動數位轉型政策，「苗栗幣」是其一。其作法是藉由「苗栗幣數位點數平台」，讓縣府透過各局處舉辦的活動發放，「一苗栗幣等於一元新台幣」，供參與活動的民眾領取後，至特約店家消費。

    號召特約商店 已百家加入

    黃智群表示，店家加入特約店家後，除可承接苗栗幣帶來的消費人潮，也有機會透過官方平台增加曝光，吸引民眾到店消費。縣府已展開「苗栗幣特約店家招商說明會」，前三場次商家參與踴躍，已有一百家商家加入。

    黃智群指出，「苗栗幣數位點數平台」預計於七月九日上線啟用，為刺激苗栗幣的「發行量」，規劃啟用當天註冊登錄平台的民眾可獲得一百點苗栗幣。

    數位研考處表示，廿日下午兩點在竹南鎮李科永紀念圖書館三樓多功能會議室；廿一日上午九點在南庄鄉公有零售市場二樓會議室，將各舉辦一場「苗栗幣特約店家招商說明會」，凡營業據點或登記地址位於苗栗縣內，且提供合法合規商品或服務之業者，包括公司行號及個人戶，皆可免費報名參加。

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