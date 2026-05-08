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    首頁 > 生活

    岡山籃籗會 今晚登場提供免費接駁

    2026/05/08 05:30 記者蘇福男／高雄報導

    近三百年歷史、全台碩果僅存的岡山籃籗（音同「卓」或「擴」）會，一年只舉辦三場，今年首場將於今（八日）晚六點起在岡山區河華路熱鬧登場，岡山火車站前等多處安排有免費接駁車。

    岡山籃籗會為古早廟口市集活動，源於一七二六年之後，壽天宮媽祖廟成為籃籗會的發源地，每年以神明生日及祭典舉辦三次，分別為農曆三月二十三日媽祖生、八月十四日土地公生（中秋節前夕）及九月十五日義民爺祭，每次活動為期一天半，至今已有近三百年歷史，是碩果僅存的大型傳統廟會市集。

    籃籗會場地幾經遷移，目前主要集中在河華路、巨輪路長達一．二公里路段，劃分為百貨、花市、傳統攤位和美食區，約有四百多個各式攤位，提供琳瑯滿目的商品，其中，販售藥草原料、傳統鐵器、竹藝、藤藝和繩編的傳統農漁器具，極具特色。

    岡山區公所表示，高捷高醫岡山站對面樂購廣場、岡山火車站前大型車輛臨停處旁人行道、岡山區公所對面人行道、活動會場入口處（服務台）旁、活動會場壽峰橋與阿公店路二段入口處、阿公店路二段與空醫院路交叉路口（前峰國中前空地）等處，有免費接駁車至會場，約每三〇分鐘一班。

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