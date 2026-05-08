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    首頁 > 生活

    屏縣精準長照 失智症確診比率84.4％

    2026/05/08 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣「愛智憶」方案提供免費交通接送服務。（屏東縣府提供）

    屏縣「愛智憶」方案提供免費交通接送服務。（屏東縣府提供）

    為讓失智症及早診斷，早日治療延緩退化，屏東縣二〇二三年十月推動「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務方案，免費交通接送及就醫全額補助，至今逾兩千四百人使用，也讓全縣失智症確診比率上升至八十四．四％，大幅高於全國平均七十．七％。

    「愛智憶」是屏東縣政府的創新精準長照措施，以綠色通道方式由專人安排、檢查集中，檢查回診與交通接送均最高三次免費；屏縣府長照處統計，在極輕度就確診的比率，從開辦前十九．三％，到去年底提升至廿五．八％，重度確診比率則從十．四％下降至七．二％。

    長照處表示，「愛智憶」開辦以來已有兩千四百七十二人申請，其中兩千四百一十二人確診失智，確診率高達九十七．六％，顯示屏東「精準長照」在前端篩檢與資源對接上的成效；同時針對部分檢查後未達失智診斷標準的長輩，關懷無差別同樣提供全額就醫補助，降低民眾就醫的心理與經濟門檻。

    至去年十二月，屏東縣失智症推估人數約一萬三千八百人，其中確診人數達一萬一千六百四十一人，確診比率為八十四．四％，較「愛智憶」推動前提升約七．五％。長照處也發現，目前回診率顯著提升，個管師也能更即時掌握需求並媒合適切服務，家屬更可在回診過程中，充分與醫療與照顧團隊討論，減輕照顧壓力。

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