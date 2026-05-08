恆春百年公會堂 重現木構造屋頂

「恆春公會堂」在地方團隊與文史工作者努力下，重現優雅的木構造屋頂原貌。（記者蔡宗憲攝）

歷史建築現為轉運站 整修天花板、拆除吊燈 展示史料

長期承載恆春歷史遞嬗的「恆春公會堂」（現恆春轉運站），近日在地方團隊與文史工作者的共同努力之下，褪去了過去厚重的商業裝潢，重現優雅的木構造屋頂原貌，這座見證恆春百年興衰的建築，舉辦首場「 恆春老街永續觀光論壇」，吸引眾多的在地居民與創業者參與，成為恆春老街翻轉觀光思維的重要里程碑。

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「公會堂不只是轉運站，它是恆春人的集體記憶」，文史工作者念吉成表示，這座建築具有極高的歷史價值，過去幾年因經營方向過於商業化，許多珍貴的構造被天花板與廣告招牌遮蓋，此次新經營團隊與在地夥伴攜手，特別請師傅整修天花板、拆除吊燈，還原屋頂的木結構，並展示大量史料，讓公會堂回歸歷史文化推廣的本質，這份對古蹟的敬意值得肯定。

恆春鎮長尤史經表示，公會堂是旅人進入恆春古城的「觀光第一站」，目前門面優化只是開端，未來將持續推動公會堂朝向兼具歷史展示與觀光服務的方向經營，期許這座歷史建築的美能被更多國際與國內遊客看見。

舉辦論壇 想讓恆春更好

當地店家表示，「以前走進轉運站只覺得是個賣票的地方，沒想到整修天花板露出原本的木樑後，這棟建築竟然這麼有生命力」；參與論壇的青年創業者指出，坐在古色古香空間裡，看到骨董家具與史料展示，內心有種「找回老恆春靈魂」的感動。

經營團隊負責人郭德慧說，論壇與會者橫跨在地文化耆老、居民以及深耕半島多年的創業家與初來乍到的青年，眾人針對壅塞交通、高昂房租、地方文化導入、多語言觀光支持及行銷痛點熱烈交流，希望轉運站的改變能讓恆春變得更好。

「恆春公會堂」舉辦首場「 恆春老街永續觀光論壇」，吸引眾多在地居民與創業者參與。（記者蔡宗憲攝）

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