為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市共183處吸菸區 「台北通」可查

    2026/05/08 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市推動無菸城市，五處指定負壓式吸菸室昨天啟用，台北市衛生局表示，包括綠籬式指定戶外吸菸區等，全市現有一八三處，「台北通」APP已建置地圖，讓吸菸者查找前往吸菸，讓不吸菸的民眾免於二手菸及三手菸影響。

    5處負壓式 另有綠籬式戶外吸菸區

    北市衛生局局長黃建華指出，新設置指定負壓式吸菸室五處，三處在西門町、一處在心中山線形公園、一處在行一大客車停車場，五月進行宣導，六月開始稽查。交通綠帶一橫一縱，則在商辦林立、人流密集的敦化南北路及信義路，共設置十九處綠籬式指定戶外吸菸區。

    公有戶外停車場除行一大客車停車場設指定負壓式吸菸室，另有十二處指定戶外吸菸區；行政中心增設八處，十二區示範里設置至少廿四處，各局處設置五十處，再加上衛生局之前輔導設置的六十五處，目前共有一八三處吸菸區。可透過「台北通」APP「台北通／服務／找地點」查找。

    新工處主秘林慧忠說明，指定負壓吸菸室採用「負壓氣流控制技術」，透過抽風與壓力調整，使室內氣壓低於外部大氣壓，形成空氣只能向內流入、無法向外逸散的物理阻隔，有效降低菸霧外溢。並配備高效率過濾設備及專用排風管道，可將受污染空氣集中處理後導向高處排放，改善過去開放式吸菸區煙霧飄散、影響周邊店家與行人的問題；另有冷氣及霧玻璃設置，可以保護隱私。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播