北市共183處吸菸區 「台北通」可查

台北市推動無菸城市，五處指定負壓式吸菸室昨天啟用，台北市衛生局表示，包括綠籬式指定戶外吸菸區等，全市現有一八三處，「台北通」APP已建置地圖，讓吸菸者查找前往吸菸，讓不吸菸的民眾免於二手菸及三手菸影響。

5處負壓式 另有綠籬式戶外吸菸區

北市衛生局局長黃建華指出，新設置指定負壓式吸菸室五處，三處在西門町、一處在心中山線形公園、一處在行一大客車停車場，五月進行宣導，六月開始稽查。交通綠帶一橫一縱，則在商辦林立、人流密集的敦化南北路及信義路，共設置十九處綠籬式指定戶外吸菸區。

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公有戶外停車場除行一大客車停車場設指定負壓式吸菸室，另有十二處指定戶外吸菸區；行政中心增設八處，十二區示範里設置至少廿四處，各局處設置五十處，再加上衛生局之前輔導設置的六十五處，目前共有一八三處吸菸區。可透過「台北通」APP「台北通／服務／找地點」查找。

新工處主秘林慧忠說明，指定負壓吸菸室採用「負壓氣流控制技術」，透過抽風與壓力調整，使室內氣壓低於外部大氣壓，形成空氣只能向內流入、無法向外逸散的物理阻隔，有效降低菸霧外溢。並配備高效率過濾設備及專用排風管道，可將受污染空氣集中處理後導向高處排放，改善過去開放式吸菸區煙霧飄散、影響周邊店家與行人的問題；另有冷氣及霧玻璃設置，可以保護隱私。

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