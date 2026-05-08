嘉市某托嬰中心換名 又爆3嬰受虐

嘉市某私立托嬰中心爆發一名托育員涉嫌長期不當對待多位嬰幼兒，議員黃思婷昨總質詢揭露，該中心前身為幼兒園時已多次違規，換名字經營托嬰中心又出事，已是「累犯」，市府依現行法規只能認定屬於「初犯」，引發家長不滿，質疑如何落實兒虐零容忍。

施虐托育員裁罰18萬 中心6萬元

市府社會處長李思賢說，依現行法規，是否屬於「初犯」主要以過去是否有裁罰紀錄作為認定標準，該員仍屬初犯範圍，已裁罰最高額度十八萬元，限制三年不得任職，且公告其姓名，該中心因管理不當裁罰六萬元；市府正向中央爭取經費，規劃建置托育「監管雲」系統，要求托育機構上傳影像，以強化監督。

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黃思婷說，該中心為市府特約托育機構，去年被評鑑丙等。今年三月不當對待事件爆發後，社會處調閱一個月監視畫面，竟發現有六天不當對待三位嬰幼兒，包括十一個月大嬰兒嘴角流血，甚至口水巾上留有血跡、九個月嬰兒被粗暴甩放在床、九月大雙胞胎幼兒手臂出現瘀青與抓痕。

受害家長說，該中心一個托育員疑似要照顧十個嬰幼兒，工作情緒怎會好？市府做出此罰責，家長不能接受，已另再提告。

黃思婷要求市府落實，機構出現嬰幼兒遭不當對待問題時，媒合轉介其他機構機制需完善，後續輔導配套方案需健全。

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