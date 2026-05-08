「森林精靈」八色鳥 林內山區記錄到10隻

陳嘉宏指出，去年在林內龍過脈步道中，成功繁殖一對八色鳥，上月20日觀察到一隻鳥友命名的「小八」，疑似再次出現步道附近。（陳嘉宏提供）

地方呼籲民眾遵守「不餵食、不播放鳥音、不誘拍」原則

保育類夏候鳥八色鳥每年四、五月會到台灣低海拔到丘陵次生林地繁殖，負責林業保育署監測計畫的林內鄉湖本社區發展協會總幹事陳嘉宏指出，八色鳥比去年早約一週到林內，四月十二日記錄到首筆紀錄後，迄今已觀察十隻，呼籲民眾觀察或拍攝需遵守「不餵食、不播放鳥音、不誘拍」原則。

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觀測到5月中 盼突破去年35隻

八色鳥被譽為「森林精靈」，每年四月至九月間自東南亞往北遷徙，是台灣森林生態系中珍貴物種，而八色鳥偏好棲息於潮濕且林下落葉層豐富的環境，以蚯蚓及昆蟲為主要食物來源，林內鄉是其重要棲息繁殖地之一。

陳嘉宏表示，根據鳥友、志工回報，上月十二日觀察到首筆八色鳥影像，較去年早約一週進入林內山區，迄今為止觀察約十隻八色鳥，監測計劃會持續觀測五月中旬，是否能突破去年卅五隻紀錄，有待監測統計。

去年出生「小八」 疑似現蹤

陳嘉宏指出，根據回報，去年在林內龍過脈步道中，有成功繁殖一對八色鳥，大概上月廿日觀察到一隻鳥友命名的「小八」，疑似再次出現步道附近，牠不太怕人，民眾走在龍過脈步道觀察，就有機會看到。

根據以往資料分析，八色鳥約八月會陸續飛離林內，社區會持續監測調查，若發現有築巢行為也會定期巡護，此外雖目前未傳出民眾打擾八色鳥，但仍須記住不餵食、不播放鳥音、不誘拍，以免影響育雛及干擾棲地。

林保署南投分署長李志珉表示， 守護八色鳥不僅是保護單一物種，更是維繫台灣森林生態完整性的重要行動，呼籲大眾實踐友善觀察原則。

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