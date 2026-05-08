飯店主廚回善化 打造家鄉農產品牌

陳冠彣（左三）運用餐飲專長推廣食農教育，指導社區民眾利用在地生產的高麗菜做泡菜。（記者劉婉君攝）

擁有多年飯店主廚經歷的陳冠彣，家鄉是曾經紅極一時的台南善化胡厝寮彩繪村，鄰近南部科學園區（因不捨家鄉農業人口老化，日益凋零，於二〇一八年返鄉從農及投入地方創生，打造「善糧不二」農產品牌，並結合餐飲專業推動食農教育，致力要找回家鄉的農業文化與活力。

從主廚轉身到成立農產品牌，陳冠彣除了與團隊夥伴配合政府政策，採取大面積耕作，也常運用自身的餐飲專長，到各地進行食農教育、辦理社區導覽等，並獲選國家環境教育獎台南市個人組特優，團隊日前首度在胡厝寮舉辦一年一次的「善糧小牛墟市集」，以當季盛產的高麗菜教導社區居民製作泡菜，還有市集與農機具展示，希望逐步拉近人與土地的距離，再度活絡社區。

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陳冠彣表示，「不希望我的家鄉只剩下台積電」，所以希望能做一些和土地有關的事，保護村落的產業，透過產銷班與農產企業才能與市場溝通，讓地方的農業可以永續發展，帶起整體社區發展，也讓土地越來越有生命力；為了避免「菜賤傷農」，教導社區居民透過加工為盛產的農產品加值；舉辦牛墟市集，則期盼找回以前人與人交流的情感，讓家鄉被更多人看見。

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