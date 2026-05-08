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    首頁 > 生活

    台南勞工模範母親 母愛延伸公益

    2026/05/08 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南市勞工局局長王鑫基（左三）推崇南市勞工模範母親當選人陳黃秋密（右三）、黃麗娜（左二）參與公益，把母愛公益化。（記者楊金城攝）

    台南市勞工局局長王鑫基（左三）推崇南市勞工模範母親當選人陳黃秋密（右三）、黃麗娜（左二）參與公益，把母愛公益化。（記者楊金城攝）

    20位為家庭、職場付出和奉獻公益的母親獲殊榮 市府明表揚

    台南市勞工局從四百多個產職企工會中，評選出今年南市勞工模範母親廿人，明日將在善化啤酒廠舉辦表揚活動，其中，七十五歲陳黃秋密、六十三歲黃麗娜在職場又身兼母職，行有餘力還參與義剪、做工行善團的公益行動都超過十二年，堪稱最佳代言人，當選勞工模範母親實至名歸。

    從4百多個產職企工會評選

    台南市勞工局長王鑫基指出，希望透過感人的生命故事，肯定勞工母親對社會的卓越貢獻，並藉此弘揚孝道。陳黃秋密、黃麗娜都是職場達人，也是母親角色，兼顧工作和家庭相當辛苦，讓人敬佩的是二人更參與社會公益活動，照顧社會弱勢者，把母愛公益化擴散，這正是實踐台南市「希望家園」最動人的核心基石，讓台南這座城市因愛而更加溫暖、宜居。

    陳黃秋密義剪12年 曾獲公益獎

    陳黃秋密從小學畢業後就當美髮學徒，從事美髮工作一甲子，並與先生參與工會服務活動，另和志工團隊至各處義剪服務十二年，曾榮獲美髮全國聯合會熱心公益獎；她育有二子二女，長子任職陸軍航特部上校，次子任職海巡署南部分署安檢所小隊長，長女從事電商工作，次女擔任國中家政教師，兩外孫也從軍報效國家。子女各司其職，深受母親身教影響，將良好品性與正向生活態度延續至下一代。

    黃麗娜和先生為弱勢修屋13年

    黃麗娜和先生都有木工專長，參與台南市做工行善團為弱勢戶修繕房屋十三年，不但捐助修繕材料，更投入做工修繕；看到弱勢戶有新家，她說，比自己入厝還高興。近日夫婦倆隨台南做工行善團到南投埔里示範修繕弱勢房屋，獲得當地花農捐贈玫瑰花，覺得做公益不怕遠。

    廿位南市勞工模範母親當選人，有李陳桂花、鄭陳貴美、黃陳瓊玉、郭曾菜、陳黃秋密、陳淑美、黃秀裡、高麗珠、田張雪霞、洪金葉、黃麗珠、李月英、許蔡瑞馪、史翠雲、林淑惠、黃麗娜、陳品臻、楊雅惠、何佩玲、林團玲。

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