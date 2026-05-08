彰縣不當飼養沒入15犬 飼主兒子毆傷動保員

彰化動防所人員進行犬隻沒入作業，張姓飼主的兒子出拳毆打黃姓女動保人員。 （民眾提供）

彰化縣動物防疫所昨日上午到永靖鄉一處三合院，執行十五隻犬隻的沒入作業，張姓飼主的兒子竟突然出拳毆打黃姓女動保人員，造成黃女右肩等身體多處受傷，警方當場依現行犯逮捕張男，依妨害公務、傷害及毀損等罪名移送彰化地檢署偵辦。

此案引發輿論撻伐，彰化縣政府也嚴厲譴責暴力行徑，副縣長周傑到醫院探視黃女，他強調將透過司法追究到底，不容挑戰公權力。

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彰化動防所指出，張姓飼主在三合院內飼養大量犬隻，卻未妥善管理，排泄物與垃圾堆積如山，附近居民多次反映、溝通無效而檢舉，張男經限期改善後未果，動防所認定已構成不當飼養，昨日派員沒入犬隻，不料，飼主兒子突然情緒激動，對執法人員大聲咆哮，並出拳攻擊正在錄影蒐證的黃女，黃女至醫院驗傷，右肩等身體多處鈍傷。

動防所昨天捕捉帶走十五隻犬隻，包含一隻幼犬與一隻柴犬。動防所表示，後續將追究施暴者的刑事責任，並呼籲民眾飼養寵物應善盡責任，若有不當飼養，主管機關將依法處理，切勿以暴力妨害公務執行。

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