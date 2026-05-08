大安港媽祖雕像 基座白海豚變蓮花座惹議

大安港媽祖雕像基座設計，引起議論。 （記者張軒哲攝）

台中市大安港媽祖文化園區打造卅公尺高的媽祖雕像，含基座約十八層樓高，預計九月底豎立，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，近期有不少人質疑原始基座設計有十隻俗稱「媽祖魚」的白海豚環抱，現卻變成蓮花座，雕像走味；台中市府七日指出，當年辦地方說明會有經過大安居民同意將白海豚改以意象呈現，不過在地議員楊典忠及施志昌均質疑，相關建設已延宕多年，比起外觀地方更在意如何活化避免淪蚊子館，帶動海線發展。

中市府稱獲居民同意更改

大安港媽祖文化園區由前市長胡志強任內規劃並編列預算，在後續接任的前市長林佳龍任內完工，最早規劃包括媽祖雕像及基座，第一階段基座場館完工後卻空有基座多年，遲無媽祖雕像，現任台中市長盧秀燕尋求民間資源捐建媽祖雕像，雕像即將豎立，卻又被翻出跟原始設計不一樣，「媽祖魚」白海豚變成蓮花座很可惜，但也有人認為媽祖是海洋守護神，若基座以波浪呈現也不錯。

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議員促有效活化 帶動發展

市議員楊典忠表示，大安媽祖雕像周邊十隻白海豚意象主題造型，在胡志強任內就已改為「均佈於十個方位，象徵十方大眾朝拜之意涵」，重點是台中縣市合併升格至今已十六年，許多重大建設不是延宕，就是好不容易完工後，卻營運效益不佳，不僅影響市府委外經營收入，也未能有效帶動地方發展。

施志昌也說，大安港媽祖園區建設延宕多年，外觀變更固然引發討論，但對地方發展而言，美感偏好並非首要，市府更應思考如何「有效活化」，避免淪為空有外殼的「蚊子館」，才是建設成功的關鍵。

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