移植29樹 台中「香榭大道」綠廊消失

民眾於今年四月拍到大隆路小葉欖仁綠蔭情景。 （中市議員陳淑華提供）

精明商圈大隆路原種小葉欖仁 民眾嘆可惜 建設局︰浮根影響安全 改種台灣櫸木

台中精明商圈大隆路約三百公尺街道兩旁原種植小葉欖仁，曾被稱作「台中的香榭大道」，近日市府卻將廿九棵樹刨除殆盡，「香榭大道」成光禿禿一片，引發譁然，被譏「精明一街堀樹節」；建設局強調，小葉欖仁浮根多年來造成人行道鋪面不平，影響安全，與商圈居民協調後進行調整，未來將改種台灣原生種台灣櫸木替代。

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議員要求盤點全市行道樹浮根危機 儘速改善

不過，市議員包括黃守達、陳淑華、林祈烽均指出，早期路樹植栽規劃不當，人行道常有浮根隆起成通行危機情況，精明大隆路商圈已多次發生民眾被人行道浮根絆倒甚至受傷情況，日前連台中市長盧秀燕到此地都險被浮根絆到跌倒，除改善大隆路行道樹外，市府應加速盤點全市類似行道樹浮根危機儘速改善，還市民安全通行的人行道空間。

被譏「精明一街堀樹節」中市府稱取得共識

精明商圈大隆路自精誠路到東興路段兩側道路旁原本種植小葉欖仁樹，因樹型優美，多年來形成綠色廊道，曾被稱作「台中的香榭大道」，近日不少民眾路過赫然發現樹木被大量移除，「台中覺醒」等社群譏稱「精明一街堀樹節」，民眾不捨路樹基盤全遭刨除，發起幫小葉欖仁拍攝最後「日花」（陽光從樹葉縫隙透出來）回憶，不過，昨日台中市養護工程處及施工廠商，已將人行道廿九棵路樹樹根刨除，移植到其他場域。

昨日不少民眾看著光禿禿的道路，感到惋惜，以前路過都會被整排綠樹美景感動，嘆昔日的綠色廊道不再，質疑市府為何要移樹，破壞這麼美的街道。

建設局指出，大隆路人行道兩側小葉欖仁長期存在樹根隆起、生長不良問題，因浮根造成鋪面不平整，影響行人通行安全，經提送景觀植栽委員會審查，並與在地居民、商圈及關心樹木團體溝通取得共識，建設局投入三九〇萬元推動「西區大隆路（東興路三段至精誠路）人行道改善工程」，後續會把樹種回來，將改種台灣原生種台灣櫸木。

台中精明商圈大隆路約三百公尺街道兩旁原種植小葉欖仁，曾被稱作「台中的香榭大道」，現在整排小葉欖仁被移植。（記者黃旭磊攝）

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