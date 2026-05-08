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    首頁 > 生活

    北海岸傳奇媽祖文化祭5/16起跑 外籍生行腳護駕

    2026/05/08 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    外籍生將參與媽祖文化祭行腳，並擔任「三十六執士」，手持法器為二媽開路護駕。（記者賴筱桐攝）

    外籍生將參與媽祖文化祭行腳，並擔任「三十六執士」，手持法器為二媽開路護駕。（記者賴筱桐攝）

    新北市知名的「北海岸傳奇媽祖文化祭」系列活動將從五月十六日起展開，副市長劉和然表示，將串聯藝文展演、公益、行腳、國際交流、集章、美食及主題祭典等，全台信眾可循著「開基二媽」的信仰足跡，感受宗教文化與地方魅力。

    金包里慈護宮董事長游忠義指出，活動五月十三日起開放報名，有「心靈行腳」與「隨轎行腳」二種參與方式，沿途提供油飯、粿粽、豆花、雞蛋糕及菜頭粿等美食補給，今年推出限量「集章換熱顯影馬克杯」活動，同時邀請致理科技大學東南亞外籍學生參與，體驗八家將臉譜，並於行腳期間擔任「三十六執士」，手持法器為二媽開路、護駕。

    金山區長劉昌松表示，首先登場的「金山藝象」將於五月十六、十七、廿三、卅日，在慈護宮前廣場進行藝文展演；五月廿四日舉辦「熱血永在」捐血公益活動；五月廿八日與廿九日有傳統歌仔戲表演；五月卅一日「金山全境大遶境」，六月一日「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」壓軸登場，信眾隨神轎徒步「回娘家」。

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