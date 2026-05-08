花蓮校園泳池設備老舊 盥洗沒熱水

美崙國中體育班的浴室沒有隔間，讓現場會勘的議員搖頭，這對青春期學生隱私權及心理發展會有影響。（議員楊華美提供）

國中體育班浴室沒隔間 影響青春期學生心理健康 議員籲盤點改善

花蓮市明義國小今年三月傳出校方缺經費，無法聘救生員引發家長陳情，還發現花蓮縣許多體育班、校隊、社團都有設備老舊、教練經費短缺，縣議員楊華美、程美蓮及鄭寶秀會同縣府教育處昨會勘新城國小、美崙國中等四校後發現均有經費短缺問題，要求縣府應盤點全縣體育設施進行改善。

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新城國小校隊 冬天須外移訓練

縣議員們前往新城國小、美崙國中、中華國小及宜昌國中進行實地會勘，發現問題繁多，其中新城國小擁有北區唯一的校園游泳池，但加熱器與過濾器損壞多年，導致小鐵人校隊冬天必須外移訓練，甚至連體育生盥洗都沒熱水，校方向教育部申請四百卅四萬修繕費，連兩年無下文，處於「候補第一順位」卻無進度。

此外，美崙國中體育班的宿舍浴室仍維持廿五年前的「大通鋪」型式，毫無遮掩與隱私，連簡單隔間或門簾都沒有，對進入青春期的學生心理影響甚鉅。

中華國小過濾設備用30年 水質混濁

花蓮縣唯一有游泳體育班的中華國小，游泳池過濾設備已使用卅年，水質常混濁帶雜質，影響安全衛生，經議員楊華美反映後，縣府表示已協助四百多萬預算，預計暑假前完成汰換。

宜昌國中先前則傳出因經費不足無法啟用泳池，經會勘才確認原來是游泳池辦理委外營運，一年中只開放半年，預計暑假前將開放。

包括議員楊華美要求縣府教育處體健科，盡快針對縣內一百多所國中小的體育設施、教練經費進行全面盤點，針對有體育班、游泳隊的學校提整體營運報告，並逐步規劃使用縣預算或爭取中央補助來挹注。

花縣府：增編體育設施設備預算

縣府也允諾，向中央申請但尚未編列的計畫會持續追蹤及溝通，或增編體育設施設備預算，按優先順序逐年支應。

中華國小是花蓮唯一有游泳體育班的學校，但泳池過濾設備已使用卅年。（議員楊華美提供）

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