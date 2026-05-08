STEM師培碩士公費專班試辦 最快118學年度投入教學

教育部首推「STEM師培碩士公費專班」，預計在2年完成培育。（教育部提供）

面對科技產業高薪磁吸與中學理工科教師不足問題，教育部啟動「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」試辦計畫，由台灣師範大學與彰化師範大學率先開辦，透過兩年制整合型培育模式，讓具理工背景人才同步完成碩士學位與師資培育，最快一一八學年度投入教學現場，補足數學、自然與資訊科技領域師資缺口。

補足數理師資缺口

教育部師藝司長武曉霞表示，近年半導體、AI與科技產業快速發展，理工人才大量流向產業界，中等學校數學、物理、化學及資訊科技等領域師資招募壓力持續升高，偏鄉與部分縣市也面臨師資不足，因此推出STEM（科學、科技、工程及數學）碩士公費專班，希望吸引有理工背景、具教學熱忱的大學畢業生與業界人士投入教育現場。

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每年培育60人

武曉霞指出，專班最大特色，是將教育專業課程整合進碩士課程中，學生可於兩年內同步完成學術研究、教育實習與教師培育，並規劃雙導師制度，由學科與教育領域教師共同輔導，強化AI素養、實作能力與偏鄉教育需求。

專班每年預計培育六十名碩士級公費生，涵蓋數學、物理、化學與資訊科技等專長，一一五學年度招生簡章預計九月公告、十月招生。

9月公告 10月招生

教育部也同步推動「教師開缺數評估指標」與「縣市教師攬才工具包」，透過出生人口、學生數、教師退休及區域需求等大數據分析，協助地方政府更精準掌握二〇二六年至二〇二八年教師需求，並持續優化「高級中等以下教育人才庫入口網」，新增教師甄選公告與各縣市攬才措施專區，提升教師媒合效率。

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