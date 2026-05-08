台61線南延高雄及台62線延伸宜蘭、萬里 交部估總經費逾3500億

交通部昨赴行政院會報告台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃，預計投入總經費逾3500億。 （記者鍾麗華攝）

交通部昨在行政院會報告「台六十一線改善新建及南延計畫以及台六十二線延伸新建計畫」，預計投入總經費逾三千五百億元，除改善台六十一線在新北至苗栗廿三處平交路口，也將推動南延高雄；台六十二線則會分別西延萬里、東延宜蘭頭城。

交通部公路局長林福山說明，台六十一線是南北向的運輸大動脈之一，台六十二線則是北部最重要也是唯一的東西向快速公路。

請繼續往下閱讀...

新北至苗栗23路口高架化

林福山指出，現行台六十一線約三〇一公里，目前共有三項新建工程、兩個規劃案，完成後到高雄，總長將達三五三公里。最北起點淡江大橋將於五月十二日通車，新北至苗栗等廿三處平交路口共投入四二一億元，預計二〇三〇年陸續完成高架化。

至於鳳鼻到香山段，因與台十五線共線，平面路口有十九處號誌，且市區車流容易堵塞，將透過高架化改善為專用路權，但因牽涉香山濕地核心區保育利用計畫分區變更，現正由內政部審查中，預計二〇三五年完工。

林福山指出，再往南走，曾文溪橋連接台南市台江大道的工程，預計二〇二八年完工；此外，政院四月已核定南延高雄的可行性評估，公路局八月將啟動綜合規劃與環評作業，經費粗估將近一千兩百億元，預計二〇四四年完工。

萬里新路廊 拚2035完工

林福山說，台六十二線快速公路（俗稱萬瑞快速公路），是北部地區東西向重要的高快速路線之一，西起基隆安樂，東止新北瑞芳，鑑於北海岸觀光遊憩景點多，台二線基金公路平假日尖峰瓶頸問題嚴重，公路局已完成台六十二線往西延伸萬里新路廊可行性研究，並獲行政院核定續辦綜合規劃。

林福山指出，西延新北萬里計畫希望今年七月提報環境部進行環評審查，二〇二七年爭取建設計畫核定，二〇二七年底在新北景美路會做先導工程，盼二〇三五年完工。

頭城路廊須穿越雪山

至於東延宜蘭頭城串連國道五號，林福山說，行政院已同意可行性評估，今年三月也委託辦理綜合規劃及環評作業，因該路廊長達約四十五公里，且規劃八個長短隧道穿越雪山山脈到頭城地區，路廊選擇挑戰極為艱難，推估工程約二〇四二年完工、經費為一八四五億元。

台61線南延高雄將啟動綜規及環評程序。（立委邱志偉服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法