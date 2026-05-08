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    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》胡元輝延任案 藍綠互指黑手介入

    2026/05/08 05:30 記者凌美雪、羅國嘉／台北報導
    立委吳思瑤（右）出示列席官員座位圖，表示召委不能隨便請在場官員離席；文化部長李遠則堅持應捍衛公廣媒體獨立精神，不可讓政治介入。（記者凌美雪攝）

    立委吳思瑤（右）出示列席官員座位圖，表示召委不能隨便請在場官員離席；文化部長李遠則堅持應捍衛公廣媒體獨立精神，不可讓政治介入。（記者凌美雪攝）

    公視董事長胡元輝昨日列席教文會備詢，遭在野黨立委四度「休息」抵制，藍綠立委互指政治黑手介入公視。

    綠批藍公然喬董監人事

    立委吳思瑤表示，在野黨在國會殿堂公然霸凌文化工作者，是「拿不下公視就搞垮公視嗎？」吳思瑤說，公共媒體的責任是，即便政治再紛擾、政客再猙獰，都要努力讓國家的公共電視能夠維持順利運作。

    立委林宜瑾則表示，國民黨對公共電視伸出髒手，要癱瘓公視、謀殺媒體獨立的惡意毫不遮掩，而公然要求喬董監事人事，不是要找人才，是要找國民黨的奴才。

    立委吳沛憶指出，國民黨癱瘓公視不是第一次，二〇〇九年「貪汙的國民黨前立委林益世」就曾凍結公視四．五億預算，甚至要求把公視的節目送交新聞局審查，形同回到戒嚴。

    藍稱提名須跨黨派諮商

    國民黨團在執政黨委員接連砲轟後，以聲明稿指稱「李遠部長擺爛在先，為讓民進黨繼續把持公視，扭曲法律、藐視國會！」聲明中提到，公視董監事審查委員多次提醒，政府提名必須先經過跨黨派諮商，但李遠堅稱，政黨協商將違反黨政軍退出公共媒體的精神，「這正好將民進黨欲一手把持公共媒體的意圖表露無遺！」

    民進黨立委李坤城感嘆不應該這樣粗暴對待胡元輝，導致他為了尊重主席與委員，走向備詢台又不敢站上去，這其實是一個滿荒謬的場景，這一段距離代表了現在立法院荒謬的狀況。

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