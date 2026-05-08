自由日日Shoot》立院排審文化部預算 公視董事長遭藍委5度抵制

立院昨邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第七屆董事會不能延任」為由趕出議場。 （記者叢昌瑾攝）

立法院教育及文化委員會昨日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第七屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。文化部長李遠激動表示，堅決捍衛公廣媒體獨立精神；執政黨立委下午力挺胡元輝回議場，卻被召委羅廷瑋四度以「休息」為由，中斷會議杯葛。

李遠堅持捍衛公廣獨立精神

昨天第一位質詢的藍委羅智強，開議前即要求胡元輝離場，他表示立法院已通過「公視法」修正案移除「延任條款」，也已經總統公布實施；召委羅廷瑋則以主席身分裁示同意羅智強的主張，並稱胡元輝為「前」董事長，希望各黨派都能「依法辦理」。

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文化部長李遠答詢時多次說明，雖然過去曾經有過政黨協商產生新的董事會，但外界不應因此誤會「政黨協商」才是對的。「這廿年來有兩次，要耗費一千天才能夠產生董事會，就是因為制度互相杯葛，我希望重新回到制度本身。」李遠堅持，應捍衛公廣媒體獨立精神，不可讓政治介入。

立委陳秀寳及吳沛憶質詢時要求請胡元輝回到議場，並質問羅廷瑋「現任公視董事長是誰？」羅廷瑋未正面回應，雙方爭吵不斷。立委吳思瑤把胡元輝帶回議場，羅廷瑋則直接喊「休息」且離開，導致文化部所有官員在議場乾等。

羅廷瑋下午回到議場，但只要有立委邀請胡元輝上台，羅廷瑋就喊「休息」出走，使議場內四度陷入尷尬空轉。

綠委批在野沒讀懂法條

對胡元輝進立院備詢的適法性，執政黨立委主張，「公共電視法」的第二條，也有適用「財團法人法」，雖然第十六條「延任條款」被移除，碰到難解情況時，還是適用「財團法人法」，在野立委「連公共電視法的法條都沒有讀懂」。

胡元輝：不能癱瘓公廣集團

一整天都被抵制上台答詢的胡元輝於會議後表示，公共媒體在如此政治化的環境下發展，讓他深感憂慮。胡元輝指出，立委關切公廣集團的事務，只要尊重公視法的「獨立自主、不受干涉」原則，並無不可，也是職權所在。他強調，本屆董監事並未戀棧職務，而是擔心如果董事會斷層、停止運作，將嚴重衝擊公廣集團的營運。公視董監事會換屆改組的責任，不應由現任董監事承擔，更不能以公廣集團運作癱瘓為代價。

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