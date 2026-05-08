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    首頁 > 生活

    雙親都請滿6個月育嬰津貼 政院擬修法 各再多領1個月

    2026/05/08 05:30 記者鍾麗華、李靚慧／台北報導
    行政院長卓榮泰昨表示政府正積極修法，新增雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，各可以再多請領一個月留停津貼。（資料照，行政院提供）

    行政院長卓榮泰昨表示政府正積極修法，新增雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，各可以再多請領一個月留停津貼。（資料照，行政院提供）

    母親節將至，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，為鼓勵父親能不分性別投入家庭工作，政府正積極修法，新增「雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，雙親各可以再多請領一個月留停津貼」，希望不分性別共同分擔家庭照顧工作。

    鼓勵父親 共同分擔家庭照顧

    卓揆說，為使國人能兼顧家庭，更安心、更全心投入工作，政府已打造更性別友善的職場環境。在「育嬰留職停薪」新制度上，讓照顧更彈性化，育嬰留停能以「日」申請，家庭照顧能以「小時」申請。

    而為鼓勵不分性別投入家庭工作，政府也正積極修法，新增「雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，雙親各可以再多請領一個月留停津貼」，希望不分性別共同分擔家庭照顧工作。

    卓揆也表示，為打造更完整的家庭支持體系，「長照十年計畫三．〇」今年上路，新政策放寬「喘息服務」，也會提升夜間及緊急照顧能量，讓照顧者們都能得到實質休息與真正減壓。

    不過因「就業保險法」投保薪資上限與勞保綁定，勞動部規劃將「就保投保薪資上限」與「勞保投保薪資上限」脫鉤，打開就業保險投保薪資級距天花板，可使育嬰津貼更貼近實際薪水。

    留停津貼 擬脫鉤就業保險法

    勞動部長洪申翰昨日表示，要提高就保基金投保級距涉及修法，勞動部已著手修訂母法「就業保險法」，允諾一個月內提出修法方案。

    現行就保法規定，請領育嬰留職停薪津貼，是以被保險人育嬰留職停薪當月起前六個月的平均月投保薪資，以百分之六十計算。至於月投保薪資等金額，是依據勞工保險條例及其相關規定辦理。目前勞保的投保薪資上限為四萬五八〇〇元，因此育嬰津貼最高僅有二萬七四八〇元，對高薪族群誘因不大。

    洪申翰指出，因育嬰留職津貼的財源來自就業保險，較無財源問題，將「就保投保薪資上限」與「勞保投保薪資上限」脫鉤，就可提高育嬰留停津貼給付，但薪資脫鉤須修訂就保法母法，會在一個月內提出方案。

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