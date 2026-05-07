又挖破管 新莊新北大道淹水害塞車惹怨

新北新莊區新北大道二段與五工路口，昨上午7點多挖破自來水管，馬路一度淹水至成人半個小腿高，影響交通。（新莊警分局提供）

新北市府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，繼二月在新北大道二段與五工路口施工時，誤挖自來水管線造成淹水後，昨又在同路段不慎挖斷自來水管，水一度淹至成人半個小腿高，造成交通大打結，用路人怨聲載道。目前道路已恢復通行，台灣自來水公司預計今天上午八點前完成搶修。

建天橋 3個月內同路段2次失誤

新北市長侯友宜接獲訊息後，指示各單位加速搶修。他表示，民生和新北產業園區的用水不受影響，但市府仍要謹慎面對，尤其上次已經發生過一次，所以探勘圖資的核對，施工廠商更要謹慎，市府會更嚴格落實管理。

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侯友宜︰落實管理 工務局長致歉

工務局長馮兆麟向市民致歉說，事發後市府第一時間啟動應變機制，立即通知自來水公司關閉水閥，將釐清事故原因與責任檢討。今年二月八日發生誤挖自來水管後，施工單位已加強辦理透地雷達探測、預壘樁試鑽及管線圖資重新套繪等措施。

工務局副局長林炳勲指出，由於自來水管線圖資比較老舊，台水公司完成圖資修正後，為確保工程安全，這次基樁施工前，廠商已進行試鑽探、透地雷達探測等，都沒有發現自來水管線存在，究竟問題出在哪裡，還需要釐清。

台水公司第十二區管理處表示，經動員人力、物力投入搶修，昨晚持續進行抽水、施打鋼板樁及清挖作業，預計今天上午八點前完成搶修。

議員要求全面檢視管線圖資正確性

「市民不該為低級失誤反覆買單！」市議員李宇翔要求市府全面檢討施工管理、整合管線圖資、嚴懲失職廠商，並提出明確改善時程。

市議員陳世軒說，三個月內兩度挖斷水管，不少民眾反映上班因此遲到，擔心被扣全勤，市府必須盡快全面檢視管線和圖資正確性，絕不容許類似事件再度發生。

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