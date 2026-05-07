新北源頭管理防鼠患 強化環境清潔

新北市議員山田摩衣表示，她的板橋服務處近日白天也遭到老鼠從正門闖入。（山田摩衣提供）

老鼠白天闖板橋服務處 山田摩衣籲防堵擴散 染漢他病毒翁出院 住家周圍未捕獲老鼠

台北市「安鼠之亂」延燒，新北市也出現鼠患問題，市長侯友宜昨天表示，目前漢他病毒疫情沒有升溫，新北以源頭管理為主要目標，針對餐飲業、市場、側溝與建築工地等重點區域，加強環境清潔，並增加巡檢次數，落實中央「防鼠三不」指示，杜絕病毒傳播。

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新北市議員山田摩衣說，她在板橋的服務處白天有老鼠從正門闖入，反映都市鼠患問題不是單一場域的偶發事件，台北市鼠患如果失控，板橋與台北僅一橋之隔，千萬不能讓疫病在人口稠密的區域擴散。

衛生局長陳潤秋昨天在市政會議報告指出，截至五月五日，全國累計漢他病毒病例二例，台北、新北各一例，新北個案為七十多歲男性，無老鼠接觸史，具慢性病史，經治療已康復出院，衛生局完成疫情調查及接觸者匡列，在個案住家周圍二百公尺環境調查及放置捕鼠籠，未捕獲老鼠。

鼠患高風險區 每週巡檢一次

環保局長程大維指出，今年全市第一次噴消及側溝清淤巡檢作業已完成，防治鼠患以環境乾淨為核心，物理防治為主，強化環境整頓，從源頭減少老鼠，化學防治為輔，在居家內外投放殺鼠劑藥物，並加強二五九〇處易積淹水區、空地或空屋等鼠患高風險區巡檢頻率，每週一次，要求市場、夜市、餐飲業、工地等，落實環境清潔維護。

民眾索取居家老鼠藥 採實名制

程大維說，戶外投藥須使用「鼠餌盒」，並設置警告標示，防止人類或寵物誤觸，民眾可向各區清潔隊索取居家使用老鼠藥，採實名制，同步進行用藥宣導。若接獲鼠跡通報，環保局加強半徑一百公尺側溝清理、公共區域整頓及清消作業。

家戶防蚊 籲徹底清除積水容器

另外，春夏蚊蟲大增，環保局表示，防蚊最有效的方法不是依賴工具或藥劑，而是從源頭做起，落實「巡、倒、清、刷」步驟，徹底清除居家內外積水容器，阻斷蚊子繁殖的生命週期。

環保局說，新北自二〇一六年起以里為單位，推動社區防蚊師培訓，可精準辨識潛藏的孳生源熱點，並建立高風險地圖，「一里一位防蚊師」目標今年已達到全市八成，累計培訓六二二四人次；近年將防治觀念向下扎根，推動「小小防蚊戰士」計畫，每年培訓逾二百名國小學童。

為杜絕鼠患，新北市環保局加強環境清潔、側溝清理及公共區域整頓。（新北市環保局提供）

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