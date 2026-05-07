游錫堃獲頒宜大名譽博士 林國漳肯定卓越貢獻

宜大校長陳威戎（左）頒授名譽理學博士學位，給前立法院長游錫堃（右）。（宜蘭大學提供）

前立法院長游錫堃獲頒國立宜蘭大學名譽理學博士學位，受邀參與宜大百年校慶，見證頒授儀式的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，肯定「水牛伯」長年對台灣民主發展、教育推動及地方建設的卓越貢獻。

游錫堃是宜大從技術學院升格為大學的關鍵推手，常到校推廣本土文化與民主精神，對學校影響甚深，五日舉辦的宜大百年校慶大會上，獲校長陳威戎頒授名譽理學博士學位。

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游錫堃致詞時，感謝宜大百年來對國家、宜蘭的貢獻，也謝謝宜蘭各界對他的栽培與支持，他十四歲因家境輟學務農，半工半讀才完成學業，如今重返校園獲此殊榮深感榮耀，以「水牛精神」勉勵學子們繼續前行。

廿七歲受游錫堃感召而返鄉服務的林國漳說，自己曾在宜大任教十七年，宜大從農林起家，逐步發展為兼具科技、人文、永續特色綜合型大學，不僅深耕在地，也放眼國際，展現豐厚的學術能量與社會影響力。

林國漳期待未來宜蘭縣政府與宜大建立更緊密合作關係，無論在農業升級，或人工智慧發展上，攜手打造更完整的人才培育環境，讓優秀人才願意留在家鄉深耕宜蘭，進而帶動地方產業升級與整體發展。

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