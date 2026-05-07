竹北公所優化水圳公園環境 解決鼠患

新竹縣竹北水圳公園的水池長期被詬病優養化，周邊還有鼠患，公所正在施工改善。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北水圳公園水池優養化嚴重，近來還出現鼠患。市公所近期投入五千五百萬，繼改善南北側人行道後，推動第二期第二階段環境優化工程，並鎖定改善水池優養化，也將處理年久失修的木棧道和環境，一併「安鼠」，預計今年底完工。

市長​鄭朝方說，公所洩水發現水池原來的底部是塑膠墊，因非生態工法，難怪無法根治長期的優養化問題，而池底結構包覆著塑膠HDPE材質，更造成樹根無法植根在土壤裡，強降雨時也潛藏坍塌風險。另池內的兩處進水口和一處出水口中，一個進水口已完全沒有作用，僅存的進、出水口都是小管徑的，一旦枯水期來臨，水池就完全沒有活水可以挹注，伴隨淤積，優養化自然加劇。

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近期台北市的鼠患問題，公所也發現這跟遊客頻繁餵食禽類，殘留飼料與廚餘有關；年久失修的涼亭、木棧道，也成老鼠的巢穴所在，間接影響木作結構的安全。公所將用防水皂土毯打底，鋪設卅公分黏土層、砌上卵石、再種水生植物，同時處理造成浮根的HDPE塑膠厚墊問題。

而鼠患問題則計畫拆掉腐壞嚴重的涼亭木棧道，落實斷絕食物源並全面清淤，在工區圍籬內執行區域生態防治，可望解決鼠患問題。

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