搶攻竹市長選票 莊競程提普發1萬

新竹市長選戰開打！民進黨新竹市長參選人莊競程（持麥克風者）開第一槍：明年他當選就普發45萬市民每人1萬元現金。（水源里長曾翰揚提供）

不影響市政建設 將財政效益回饋給市民 高虹安市府不回應

新竹市長選戰開打！民進黨市長參選人莊競程前晚在竹市美髮工會代表大會宣布，因竹市的財政穩定，若他年底當選市長，明年就普發市民每人一萬元現金，期減輕年輕人負擔，讓長輩安心放心，小孩健康成長。他強調，市府普發一萬元現金不需舉債，是全市民共享財劃法修正後的成果，且是在推動市政建設之餘，將財政效益回饋給市民。對此，高虹安市府不回應。

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白營攻擊莊雙標、只是喊口號

對莊競程普發一萬元的政見，多名白營側翼則在網路發文攻擊莊競程去年及今年的發文是雙標。市府民政處長施淑婷在社群發文稱莊競程對自己說過的話裝死不負責？去年稱「如果國家的稅收可以無緣無故想發就發，未來對國家發展、對全民造成的嚴重影響，不是一萬塊可以補得起來的。」結果今年直接說：「新竹市要普發一萬元！」 民眾黨議員宋品瑩也提到莊競程去年七月才說，政府不能想發就發，否則會影響國家未來發展；怎麼現在要選舉，就喊普發一萬？批莊競程是喊口號、騙選票。

施乃如酸市民福利也要缺席

民進黨市議員施乃如則批白營側翼對高虹安發五千元可以支持，莊競程主張發一萬元就被說是雙標，到底民眾黨支不支持在財政健全有餘裕下，普發一萬元現金？更狠酸高虹安任內無重大建設，過去民進黨執政的重大建設多被高虹安停擺或延宕，難道連市民的福利也要被迫缺席？

依據新竹市府一一五年度的預算編列，市府今年將清償長短期債務卅五億元，加上今年已發的五千元消費金廿四億，竹市明年將有六十億預算可運用，莊競程說，在竹市財政許可下，他當選市長後，明年除普發市民每人一萬元，也會推出交通與教育和文化與經濟等多面向政見，要讓竹市成為年輕人及長輩和小孩願意住下來的幸福城市。

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