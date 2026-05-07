桃園敬老卡「不好用」 議員籲擴大用途

桃園市敬老愛心卡已發出四十七萬張，議員呼籲擴大用途。（記者謝武雄攝）

每月使用5百點以上不到1成 建議增購物、醫療院所掛號費

桃園市議會昨天市政總質詢議程，議員鄭淑方、于北辰都關注桃園市敬老愛心卡雖然發出四十七萬張，但用途太侷限，每月點數八百點，只能搭交通工具、國民運動中心使用，建議擴大用途到超商購物、醫療院所掛號費，于北辰更直指持卡人使用五百點以上的不到一成，「不好用」是主因，建議提供二百點給老人家購買營養品。

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社會局：補助交通費 預算增不少

市府社會局長陳寶民答詢表示，敬老愛心卡每月點數未使用的、未用完的無法累計，正評估提供其他服務可行性及預算來源，事實上，持卡搭乘台鐵單趟補助已從卅元調高至七十元，也提供YouBike 2.0E騎乘，愛心計程車擴大服務能量，都增加不少預算；補助掛號費部分，考量其他縣市大都針對市立醫院，桃市尚無市立醫院，各衛生所診察本來就不要掛號費。

盼提供200點 讓老人家買營養品

于北辰說，敬老愛心卡已發出四十七萬張，將點數全部用完的持卡人僅一．三％，用五百點以上只八．一％，使用未達一百點六十一．四％，未達三百點則是八十六．三％，「可見這張卡不好用」，鑑於學童有「生生喝鮮奶」政策，市府可考量敬老愛心卡提供二百點給老人家購買營養較高的食品。

鄭淑方認為，外縣市敬老愛心卡已經開放農會購物、抵扣掛號費等，市府既然要給老人家使用福利，就大方一點，建議開放超商購物、掛號費扣抵。

議員促主動協助身障畢業生

另，議員張碩芳說，桃市學齡前至十九歲的身障者，每年四百多位畢業生中，高達六十五％未能進入職場，面臨「畢業即失聯」的恐懼，若社會不接納身障者，最終重擔落到原生家庭，導致社會悲劇頻傳，呼籲市府善用科技，整合衛、教、社、勞四局處數據，主動協助這些弱勢家庭。

副市長王明鉅回應，市府每半年一次的跨局處轉銜聯繫會報，整合就學、就業與社會支持資源，針對無法順利進入職場的身障個案，加強對家庭端的支持與服務，避免特教生在制度中消失。

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