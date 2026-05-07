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    首頁 > 生活

    橋面抬升 苑裡房裡溪南溪橋改建通車

    2026/05/07 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    解決洪水溢流，苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    解決洪水溢流，苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗四十三之一線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總經費三千兩百三十萬元，昨日正式完工通車，工程抬升橋面，盼能解決房裡溪易暴漲造成淹水，溪水淹過橋面，溢流甚至淹沒附近農田問題。

    縣長鍾東錦表示，前年八月的一場強降雨，造成苑裡鎮災情嚴重，特別是南溪橋一帶因排洪能力不足，成為淹水重災區；他並強調，治水防洪做得好，人民生命財產才有保障，縣府在這方面的政策絕對全力以赴。

    改善洪水溢流淹沒附近農田情形

    縣府交通工務處指出，南溪橋依房裡溪治理計畫改建，改建後橋長二十一．五公尺、寬度八．四公尺，採雙向單車道的配置；橋梁及引道抬升高度至一公尺以改善排水及強化河防安全。此外，同步改善苗四十三之一線及引道護欄共兩百二十四公尺，全面優化用路環境。

    南勢溪橋屬房裡溪上游重要橋梁，近年來因強降雨，導致房裡溪容易暴漲淹水，地方提報「房裡溪南溪橋改建應急工程」，獲水利署補助約二千五百八十萬元，加上縣府自籌約六百五十萬元，以總經費三千二百三十萬元辦理；之前原計畫抬升橋面兩公尺，但居民憂心容易造成行車視線不良，經溝通後縣府同意降低至一公尺，工程也順利推進。

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