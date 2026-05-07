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    首頁 > 生活

    全國最大鎮 草屯人口破9.8萬人

    2026/05/07 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯酷比親子運動公園加裝遮陽設施，小朋友不怕被日曬。（記者陳鳳麗攝）

    草屯酷比親子運動公園加裝遮陽設施，小朋友不怕被日曬。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮四月份人口數再增加，突破九．八萬人，繼續當「全國最大鎮」，鎮公所力拚十萬人升格為市，鎮代洪登宜昨在代表會質詢時提醒，以社會福利吸引人口之外，生活品質和文化內涵才是細水長流之計，建議公所將「牛墟印象」施作為「牛墟意象公園」，讓草屯人有追尋史跡、休憩的場域，鎮長簡賜勝允諾立即著手設計。

    公所盼早日突破10萬人 升格為市

    草屯鎮四月底人口數再增加一〇五人，來到九萬八〇七七人，續當「全國第一大鎮」。鎮長簡賜勝表示，公所持續努力建設，盼早日突破十萬人，爭取升格為市。目前公所正整修兒童樂園，汰換損壞的遊樂設施；另酷比親子運動公園也加裝遮陽設施，讓小朋友有更好的遊樂品質。

    此外，體育館內部已整修完成，預計下月初可開放使用，而相鄰的「台灣演藝坊」本月中旬開始營運，鎮民將多一處休閒娛樂場所。

    草屯鎮民代表洪登宜昨在定期會提醒，公所多年前就曾以重賞讓人口增至十萬人，但很快就下跌，獎金、社會福利有短暫提升人口之效，而生活品質和文化內涵才能留住人口，草屯鎮的歷史文化場域幾乎快消失，建議公所努力保存，像二月初接手的「牛墟印象」公共藝術品，希望能把這處牛墟遺址變成「牛墟意象公園」，讓草屯人回味歷史。

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