中捷綠線延伸、彰東都計 捷工局盼1次審

台中捷運綠線延伸彰化，從彰化市金馬東路與彰興路口，是彰化市首站G20。（記者張聰秋攝）

交通部要求彰東都市計畫案核定後 再行提報審議綜規

中捷綠線延伸線綜合規劃台中捷工局已送至交通部審查，但交通部日前回函表示，要等到內政部將擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議綜規，如此勢將影響延伸線的進度，捷工局表示，已去函交通部希望能兩案同時審查；彰化縣政府表示，迄今未接獲中央要求補件或補充說明；對此，藍綠市長參選人都希望交通部「同步平行審查」、「一次核定、分階段施工」方向推動。

請繼續往下閱讀...

大坑延伸段長2.46公里 彰化段長7.57公里

中捷綠線規劃自捷運綠線兩端分別向大坑、彰化延伸，「大坑延伸段」規劃由捷運綠線舊社站延伸至大坑經補庫地區，路線長二．四六六公里並增設松竹軍功路口、大坑經補庫二座高架車站；「彰化延伸段」由捷運綠線高鐵台中站往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，端點將與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，往南到彰化共六站高架車站，在台中市部分有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是有四站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬路線長七．五七五公里。

何欣純、江啟臣齊發聲 要求同步審查

捷工局在二月二十六日將綜合規劃送到交通部審議，而交通部四月八日則函請台中市政府，等內政部審議完擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議 ，捷工局擔心如此可能又要慢個幾年才能動工。

民進黨台中市長參選人何欣純認為交通部應朝「一次核定、分階段施工」方向推動，會持續關注交通部對捷運計畫進度，確保地方的需求能被中央看見。

國民黨台中市長參選人江啟臣則要求交通部立即啟動「同步平行審查」，中央不該以「彰東都市計畫」尚未核定為藉口，就將整條延伸線綜合規劃審查冷凍，這完全是在浪費台中市民的時間，將親邀中央、地方官員進行協調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法