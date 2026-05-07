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    首頁 > 生活

    議會非洲豬瘟調查報告 指市府警示失靈

    2026/05/07 05:30 記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導
    針對台中市去年爆發非洲豬瘟，議會調查報告指市府有警示失靈等八大問題。 （資料照）

    針對台中市去年爆發非洲豬瘟，議會調查報告指市府有警示失靈等八大問題。 （資料照）

    台中市去年爆發非洲豬瘟，造成兩位局長、一位處長下台，台中市議會組非洲豬瘟事件調查專案小組，昨天在大會進行調查的報告，民進黨議員認為應該要求當事已離職的局長到場說明，國民黨議員也認為市府要全面檢討。

    台中市長盧秀燕則表示，會深自檢討努力改進，她並指出，過去中央要求廚餘的蒸煮只上傳照片，但中央地方現在一起改革，全國一起改革，現在中央要求要同時傳蒸煮的溫度， 否則只傳照片沒有意義。

    台中市去年爆發非洲豬瘟，造成環保局長陳宏益、農業局長張敬昌及動保處長林儒良下台，中市議會更組成非洲豬瘟事件調查專案小組，由無黨籍議員陳廷秀擔任召集人。

    調查小組的報告指出，此次的非洲豬瘟，市政府有警示失靈、廚餘蒸煮未落實與稽查不確實、廚餘來源分流跟源頭存在管理問題等八大問題，建議要強化管理。

    國民黨議員劉士州表示，報告中有提到制度性的疏漏，是法規疏漏？還是行政疏漏？還是人為？要求市府要全面檢討，不要再讓事件發生。

    民進黨議員周永鴻表示，市府對非洲豬瘟爆發時不檢討自身疏漏，反而不斷找替死鬼、卸責中央。

    同黨議員江肇國則指出，非洲豬瘟報告的負責局長均是現任局長，只能講因應之道，調查小組應找當時的局長來說明，才能了解真相，要求以後議會對事件調查小組應賦予更大權限，而非淪沒有牙齒的老虎。

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