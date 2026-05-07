台中廚餘之亂未解 民憂恐爆鼠患

市議員陳淑華（右）與陳俞融質疑台中廚餘及垃圾太空包之亂，恐引鼠患危機。 （記者蘇孟娟攝）

議員指爆發才滅火恐緩不濟急 盧秀燕允加強環境清理

雙北接連爆發漢他病毒感染個案，「安鼠之亂」引關切，包括高雄及台南也緊急動員「防鼠未然」，多名議員六日質疑台中市廚餘及垃圾太空包之亂均尚未解決，恐成鼠患溫床，但盧市府卻不見防疫動靜，憂鼠患爆發才滅火恐緩不濟急；台中市長盧秀燕則指出，自前年爆出漢他個案後均加強環境維護，去年迄今未再傳漢他個案，會加強環境清理，確保漢他病毒不會發生。

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掩埋場堆垃圾太空包 恐成溫床

市議員陳俞融及陳淑華指出，台中去年爆非洲豬瘟後，影響所及是一般家戶廚餘不能養豬，廚餘去化與管理問題屢出狀況，出現包括有清潔隊在北屯路邊偷倒廚餘水等「廚餘之亂」，甚至垃圾去化不力，在大里及文山垃圾掩埋場除掩埋垃圾外還都出現垃圾太空包堆置場等，全成鼠患溫床。

防治鼠患 議員促成立專案小組

兩人均說，雙北接連爆發漢他病毒感染個案，除台北繃緊神經外，高雄市長陳其邁已指示跨局處加強防治，台南市長黃偉哲也成立漢他病毒防治專案推動小組，但台中有廚餘及垃圾管理雙重破洞，盧市府卻未見相關防治作為，促盧市府不要只會光說不練，應成立跨局處專案小組具體防治鼠患。

國民黨市議員陳政顯也指出，很多廚餘還是無法好好處理，要求市府妥善處理，以防出現老鼠吃廚餘引發不良效應，但國民黨議員劉士州則語出驚人表示，台中的老鼠沒有那麼「歹命」吃廚餘，而主要是吃夜市及餐廳及架上食物，反而應該注意食安問題，對此，環保局表示老鼠什麼食物都吃，不是只吃廚廚，要全面防範。

環保局將加強溝渠等環境維護

盧秀燕除強調，台中相關防治經年累月都在做，從前年到今年未再傳漢他病毒個案證明防治效果明顯。

環保局長吳盛忠則說，目前廚餘收集都很順利，環境維護最重要，會加強巡視溝渠等環境維護，另今年已編二百一十萬購置卅二萬包餌劑，配發給各區申請輔助使用。

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