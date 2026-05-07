嘉縣第二期YouBike 11鄉鎮將設111站點

嘉義縣府規劃第二期YouBike計畫，將在11鄉鎮建置111個站點。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣目前已有五個鄉鎮市建置YouBike共享自行車站點，考量縣區幅員遼闊，大眾運輸系統不便，縣府今年將在大林鎮、布袋鎮等十一個鄉鎮建置一百十一個站點，希望能補足偏鄉交通缺口，串聯在地生活與觀光路網。

縣府建設處長郭良江指出，嘉義縣已完成第一期太保市、朴子市、水上鄉、中埔鄉及民雄鄉共五個鄉鎮市YouBike建置，合計一百三十個站點；第二期十一鄉鎮的YouBike建置，包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、大林鎮、新港鄉、溪口鄉、六腳鄉、梅山鄉、竹崎鄉及番路鄉，一百十一個站點建置完成後，再視使用狀況行評估擴大建置。

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新港鄉長葉孟龍表示，新港鄉為宗教、觀光重鎮，假日時大批香客與遊客湧入，常導致街面交通壅塞，YouBike進駐後，遊客可將車輛停放在周邊停車場，騎共享單車深入巷弄探訪古蹟與美食，優化旅遊體驗。

大林鎮長許有疆說，YouBike在大林鎮規劃重點在串聯車站、公所、醫院及學校，為學生與上班族提供低碳的交通選擇。

東石盼漁人碼頭串聯鰲鼓濕地

嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔表示，人氣景點東石漁人碼頭並無公車行駛，增設YouBike站點後有助地方觀光發展，盼串聯鰲鼓濕地及蒜鰲自行車道，帶動整體旅遊動線。

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