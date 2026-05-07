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    首頁 > 生活

    遭深偽變造賣中國農產 雲林青農籲勿受騙

    2026/05/07 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林青農林煌智（右二）影像遭變造賣中國農產，民眾勿受騙。（記者李文德攝）

    雲林青農林煌智（右二）影像遭變造賣中國農產，民眾勿受騙。（記者李文德攝）

    AI造假猖獗，雲林青農林煌智昨與民進黨縣議員蔡岳儒、顏嘉偉及縣議員參選人郭佩瑄召開記者會，指他個人影像及聲音被深偽變造販賣農產，消費者訂購後赫然發現產地為「中國山東」，已有八人回報受害，呼籲民眾別受騙。

    林煌智說，有民眾反映購買「他本人」在網路推銷的糖醋蒜、蒜蓉醬，到貨發現是中國山東貨品，經了解才知道自已的影像及聲音遭AI變造，疑針對長輩為投放對象。

    林煌智強調，他自有品牌品質嚴格控管，只有自家通路銷售，絕無代言任何中國產品或授權使用，消費者別受騙。

    蔡岳儒表示，對岸「暗黑力量」妄想打擊台灣農業，這些「奧梨假蘋果」，目的要毒害台灣，將請縣府協助農民行銷；顏嘉葦說，被假冒人事物通常較優秀，這些來路不明農產食安令人堪憂，要求政府要有作為。

    郭佩瑄指出，AI變造影像嚴重，更是台灣農業危機，呼籲國人選擇標示清楚的「台灣製」產品；縣府表示，日前社群平台也曾出現縣長推薦農產影片，經查證也是偽造內容，已通報警察局偵辦，如遇疑似利用合成技術竄改畫面與語音，勿轉傳及購買，可查證官方平台。

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