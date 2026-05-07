《終結落石惡夢》古坑草嶺公路 新建牛奶科明隧道通車

古坑草嶺公路牛奶科段明隧道正式通車，可望終結數十年落石惡夢。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉草嶺村一四九乙線（草嶺公路）牛奶科段，獲中央凱米颱風災後復建工程經費，加上自籌款，共投入八七〇〇萬元建置一座明隧道，昨天正式通車。草嶺村長陳兵通表示，「牛奶科」每逢大雨必有土石流，隧道通車後可望終結數十年落石惡夢。

每逢大雨或地震 就有大石滑落

一四九乙線牛奶科段因地質不穩定，每逢大雨或地震就有土石滑落情況，據村民指出，該段掉落的土石多數是直徑超過一公尺的大石頭，數十年來政府重複以植被、噴漿等方式整治，效果有限。

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縣府交工局長汪令堯表示，前年凱米颱風造成該路段大面積落石崩塌，向中央提報納入災後復建計畫，獲得約六一五〇萬元補助，縣府再自籌二五〇〇萬元，工程項目包括施作七十二公尺明隧道、改善一一〇公尺長道路及下邊坡周邊整治。

上邊坡削坡 增兩個大平台緩衝

汪令堯指出，為徹底解決落石問題，還進行「上邊坡削坡工程」，將不穩定巨石削除，並在明隧道上方設一個約兩個足球大緩衝平台，讓落石可先減速流動，再順著地形滾到下邊坡。

陳兵通說，「牛奶科」不只是草嶺村門戶，還是南投竹山、嘉義阿里山及梅山等地往來之路，道路通暢與安全至關重要，也改善農產運輸；古坑鄉長林慧如表示，「牛奶科明隧道」展現高品質與高效率的工程標竿，趕在雨季來臨前完工，感謝各團隊努力；縣長張麗善說，明隧道維護管理由鄉公所接手，面對各項天災挑戰，唯有公私協力才能守護山林與家園。

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